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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Росрыболовство выдвинуло версию ЧП с пропавшим судном "Восток"

Текст: Анна Бондаренко

После исчезновения сейнера "Восток" в Японском море Росрыболовство создало специальную комиссию, которая проверит соблюдение моряками норм безопасности мореплавания в условиях обледенения. По сообщению пресс-службы ведомства, к расследованию ЧП с "Востоком" подключится комиссия. Вошедшие в ее состав специалисты в ближайшее время отправятся в Южно-Сахалинск и Владивосток.

Как говорят в Росрыболовстве, по предварительным оценкам, трагедия произошла из-за потери остойчивости судна при обледенении: "В таких климатических условиях - теплой воде и низкой температуре воздуха - сильное испарение вызывает быстрое обледенение судов".

Фото: Пресс-служба МЧС РФ
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При этом, по данным ведомства, на грани риска находились еще пять судов. Их экипажи, обкалывая лед, смогли дойти до укрытий.

Сейчас в Росрыболовстве прорабатываются рекомендации и меры, предусматривающие введение ограничений на промысел в опасных погодных условиях. Вскоре в дальневосточных регионах будут организованы совещания с судовладельцами и капитанами рыбопромыслового флота, где обсудят эту тему.

Напомним, что мнению специалистов, причинами исчезновения сейнера помимо сложных погодных условий могли быть техническая неисправность судна и нарушение правил судовождения.

Рано утром 25 января на рыболовецком сейнере "Восток", который шел из южнокорейского порта Донгхэ в сахалинский Холмск, сработал аварийный радиобуй. Судно перестало позиционироваться и отвечать на запросы. В предполагаемом районе исчезновения корабля была развернута спасательная операция. За неделю воздушные и морские суда обследовали в общей сложности 36376 квадратных километров акватории, но найти удалось только два спасательных жилета, два пустых плота и бытовой мусор.

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На борту судна находились 20 человек.

В настоящее время авиация МЧС продолжает осматривать акваторию.

По факту потери связи с "Востоком" возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Накануне полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев призвал Минтранс и Ростехнадзор проанализировать происшествие с судном.

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