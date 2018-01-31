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31.01.2018 09:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Трутнев призвал проанализировать ЧП с судном "Восток"

Текст: Анна Бондаренко

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который сейчас находится с рабочим визитом в Сахалиснкой области, призвал Министерство транспорта и Ростехнадзор проанализировать ЧП с судном "Восток" и принять меры, чтобы в дальнейшем подобное не повторялось, сообщает ТАСС.

"Понятно, что люди, выходящие в море, спускающиеся в шахту, всегда находятся в повышенной зоне риска. Учитывая это, должна быть и большая ответственность за их жизнь. Прежде всего, тем организациям, которые отвечают за безопасность людей, - Минтрансу, Ростехнадзору - надо проанализировать, что произошло, какие нужно предпринять действия, чтобы такое не повторялось", - цитирует полпреда агентство.

Как сообщалось ранее, среди вероятных версий исчезновения сейнера специалисты называют его техническую неисправность, плохие погодные условия, а также нарушение правил судовождения.

Фото: ТАСС
Авиация МЧС продолжит поиски пропавшего судна "Восток"

Напомним, что 25 января рано утром на рыболовецком сейнере "Восток", который шел из южнокорейского порта Донгхэ в сахалинский Холмск, сработал аварийный радиобуй. Судно перестало позиционироваться и отвечать на запросы. В предполагаемом районе исчезновения корабля была развернута спасательная операция, в которой задействовали морские и воздушные суда. Но за шесть суток поисков были найдены только два спасательных жилета, два пустых плота и бытовой мусор.

В понедельник вечером стало известно о прекращении активной фазы поисковой операции, однако, через некоторое время руководство МЧС решило, что ведомственная авиация продолжит поиски. Сегодня в район поиска отправился самолет МЧС с отрядом спасателей на борту.

На борту судна находилось 20 человек.

По факту потери связи с "Востоком" Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

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