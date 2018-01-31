Самолет МЧС вылетел на поиски пропавшего судна "Восток"

Сегодня в 10.12 по местному времени из аэропорта Кневичи в район поиска судна "Восток" в Японском море отправился самолет Бе-200 ЧС Хабаровского спасательного центра МЧС России. На его борту - спасатели, оснащенные необходимым оборудованием, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как отмечают в ведомстве, готов к вылету вертолет Ми-8 МЧС России.

В понедельник вечером стало известно о прекращении активной фазы поисковой операции, как говорилось в сообщении Росморречфлота, "в связи с отсутствием разумной надежды найти кого-либо из членов экипажа живыми". Однако, через некоторое время руководство МЧС решило, что авиация продолжит поиски.

Напомним, что 25 января рано утром на рыболовецком сейнере "Восток", который шел из южнокорейского порта Донгхэ в сахалинский Холмск, сработал аварийный радиобуй. Судно перестало позиционироваться и отвечать на запросы. В предполагаемом районе исчезновения корабля была развернута масштабная спасательная операция. Но за шесть суток поисков были найдены только два спасательных жилета, два пустых плота и бытовой мусор.

В Центре управления в кризисных ситуациях Главка МЧС России по Приморскому краю открыли телефон "горячей линии". К настоящему времени работающие там психологи ведомства приняли 762 обращения.

По факту потери связи с "Востоком" Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). На судне находились 20 человек - жители разных российских регионов.

Среди вероятных версий исчезновения сейнера специалисты называют его техническую неисправность, плохие погодные условия, а также нарушение правил судовождения.