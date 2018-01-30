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30.01.2018 04:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Росморречфлот назвал моряков судна "Восток" пропавшими без вести

Текст: Анна Бондаренко

20 членов экипажа судна "Восток", пропавшего пять дней назад в Японском море, считаются пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Вчера в 20.00 по местному времени было объявлено об окончании активных поисков, "в связи с отсутствием разумной надежды найти кого-либо из членов экипажа живыми", как говорится в сообщении Росморречфлота. Однако сегодня утром руководство МЧС решило, что ведомственная авиация, тем не менее, продолжит поиски сейнера.

Авиация МЧС продолжит поиски пропавшего судна "Восток"

Напомним, что 25 января рано утром на рыболовецком сейнере "Восток", который шел из южнокорейского порта Донхэ в сахалинский Холмск, сработал аварийный радиобуй. Судно перестало позиционироваться и отвечать на запросы. В предполагаемом районе исчезновения корабля была развернута масштабная спасательная операция. Организован космический мониторинг. За пять суток поисков были найдены только два спасательных жилета, два пустых плота и бытовой мусор.

По факту потери связи с "Востоком" Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). На судне находились 20 человек - жители разных российских регионов.

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