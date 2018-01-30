Авиация МЧС продолжит поиски пропавшего судна "Восток"

Руководство Министерства чрезвычайных ситуаций решило, что ведомственная авиация продолжит поиски пропавшего в Японском море судна "Восток". Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, в район поисков планируется вылет двух самолетов Бе-200 Хабаровского и Красноярского Авиационных спасательных центров. В готовности находится вертолет МИ-8 МЧС России.

По данным спасателей, с начала поисковой операции авиацией МЧС России было обследовано более 26 тысяч квадратных километров акватории, еще 9,7 тысяч квадратных километров осмотрено с морских судов.

Между тем, вчера в 20-00 по местному времени стало известно о завершении активной фазы поисков судна "Восток". Поиск должны были продолжить только проходящие мимо суда.

Напомним, 25 января рано утром на рыболовецком судне "Восток", следовавшем из южнокорейского порта Донхэ в порт Холмск на Сахалине, сработал аварийный радиобуй. Судно перестало отвечать на запросы. В предполагаемом районе исчезновения корабля была развернута масштабная спасательная операция. Организован космический мониторинг. Поиски не принесли значительных результатов: найдены только два спасательных жилета, два пустых плота и бытовой мусор.

Работает телефон "горячей линии". На нее поступило 714 звонков.

По факту потери связи с "Востоком" Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.