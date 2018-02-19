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Фильм "Три билборда..." стал триумфатором премии BAFTA

В фокусе 19.02.2018, 00:56 | Текст: Дмитрий Сосновский

В Королевском Альберт Холле в Лондоне только что завершилась церемония вручения главной британской кинопремии - BAFTA. Безоговорочным триумфатором в этом году вполне заслуженно стала драма Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" - пять побед, включая главную номинацию - "Лучший фильм".

Фото: kinopoisk.ru
"Три билборда на границе Эббинга, Миссури": за кого болеть на "Оскаре"

Кроме того, была отмечена выдающаяся игра Фрэнсис Макдорманд и Сэма Рокуэлла, а также сценарий Макдонаха. Ну и еще один триумф команда "Трех билбордов" праздновала в категории "Выдающийся британский фильм года", что для фильма с таким названием и актерским составом весьма, конечно, иронично.

Картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь"номинированная в категории "Лучший неанглоязычный фильм", статуэтку не получила. Этой чести удостоилась эстетская костюмная драма Пак Чхан-ука "Служанка".

Гильермо дель Торо со своей цветастой "Формой воды" довольствовался премиями за лучшую режиссуру, музыку и дизайн.

Дэниела Калую, исполнителя главной роли гремящего вовсю через океан хоррора "Прочь", отметили спецпремией "Восходящая звезда"

Список лауреатов премии BAFTA-2018

Лучший фильм - "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучший неанглоязычный фильм - "Служанка"

Лучший короткометражный фильм - Poles Apart

Лучший анимационный фильм - "Тайна Коко"

Лучший короткометражный анимационный фильм - Cowboy Dave

Лучший документальный фильм - "Я вам не негр"

Выдающийся британский фильм года - "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучшая режиссура - Гильермо дель Торо ("Форма воды")

Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера - "Я не ведьма"

Лучшая мужская роль - Гэри Олдман ("Темные времена")

Лучшая женская роль - Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

Лучшая мужская роль второго плана - Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

Лучшая женская роль второго плана - Эллисон Дженни ("Я, Тоня")

Лучшая музыка к фильму - "Форма воды"

Лучший оригинальный сценарий - "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучший адаптированный сценарий - "Зови меня своим именем"

Лучшая операторская работа - "Бегущий по лезвию 2049"

Лучший дизайн костюмов - "Призрачная нить"

Фото: kinopoisk.ru
"Форма воды": очередной реванш "не таких, как все"

Лучший грим - "Темные времена"

Лучший звук - "Дюнкерк"

Лучший монтаж - "Малыш на драйве"

Лучший художественный дизайн - "Форма воды"

Лучшие спецэффекты - "Бегущий по лезвию 2049"

Восходящая звезда: Дэниэл Калуя ("Прочь")

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