Фильм "Три билборда..." стал триумфатором премии BAFTA

В Королевском Альберт Холле в Лондоне только что завершилась церемония вручения главной британской кинопремии - BAFTA. Безоговорочным триумфатором в этом году вполне заслуженно стала драма Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" - пять побед, включая главную номинацию - "Лучший фильм".

Кроме того, была отмечена выдающаяся игра Фрэнсис Макдорманд и Сэма Рокуэлла, а также сценарий Макдонаха. Ну и еще один триумф команда "Трех билбордов" праздновала в категории "Выдающийся британский фильм года", что для фильма с таким названием и актерским составом весьма, конечно, иронично.



Картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь", номинированная в категории "Лучший неанглоязычный фильм", статуэтку не получила. Этой чести удостоилась эстетская костюмная драма Пак Чхан-ука "Служанка".

Гильермо дель Торо со своей цветастой "Формой воды" довольствовался премиями за лучшую режиссуру, музыку и дизайн.

Дэниела Калую, исполнителя главной роли гремящего вовсю через океан хоррора "Прочь", отметили спецпремией "Восходящая звезда"

Список лауреатов премии BAFTA-2018

Лучший фильм - "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучший неанглоязычный фильм - "Служанка"



Лучший короткометражный фильм - Poles Apart



Лучший анимационный фильм - "Тайна Коко"



Лучший короткометражный анимационный фильм - Cowboy Dave



Лучший документальный фильм - "Я вам не негр"



Выдающийся британский фильм года - "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучшая режиссура - Гильермо дель Торо ("Форма воды")



Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера - "Я не ведьма"



Лучшая мужская роль - Гэри Олдман ("Темные времена")



Лучшая женская роль - Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

Лучшая мужская роль второго плана - Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

Лучшая женская роль второго плана - Эллисон Дженни ("Я, Тоня")

Лучшая музыка к фильму - "Форма воды"



Лучший оригинальный сценарий - "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучший адаптированный сценарий - "Зови меня своим именем"



Лучшая операторская работа - "Бегущий по лезвию 2049"



Лучший дизайн костюмов - "Призрачная нить"



Лучший грим - "Темные времена"



Лучший звук - "Дюнкерк"



Лучший монтаж - "Малыш на драйве"



Лучший художественный дизайн - "Форма воды"



Лучшие спецэффекты - "Бегущий по лезвию 2049"



Восходящая звезда: Дэниэл Калуя ("Прочь")