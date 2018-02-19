Фильм "Три билборда..." стал триумфатором премии BAFTA

Кроме того, была отмечена выдающаяся игра Фрэнсис Макдорманд и Сэма Рокуэлла, а также сценарий Макдонаха. Ну и еще один триумф команда "Трех билбордов" праздновала в категории "Выдающийся британский фильм года", что для фильма с таким названием и актерским составом весьма, конечно, иронично.
Картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь", номинированная в категории "Лучший неанглоязычный фильм", статуэтку не получила. Этой чести удостоилась эстетская костюмная драма Пак Чхан-ука "Служанка".
Гильермо дель Торо со своей цветастой "Формой воды" довольствовался премиями за лучшую режиссуру, музыку и дизайн.
Дэниела Калую, исполнителя главной роли гремящего вовсю через океан хоррора "Прочь", отметили спецпремией "Восходящая звезда"
Лучший фильм - "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Лучший неанглоязычный фильм - "Служанка"
Лучший короткометражный фильм - Poles Apart
Лучший анимационный фильм - "Тайна Коко"
Лучший короткометражный анимационный фильм - Cowboy Dave
Лучший документальный фильм - "Я вам не негр"
Выдающийся британский фильм года - "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Лучшая режиссура - Гильермо дель Торо ("Форма воды")
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера - "Я не ведьма"
Лучшая мужская роль - Гэри Олдман ("Темные времена")
Лучшая женская роль - Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")
Лучшая мужская роль второго плана - Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")
Лучшая женская роль второго плана - Эллисон Дженни ("Я, Тоня")
Лучшая музыка к фильму - "Форма воды"
Лучший оригинальный сценарий - "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Лучший адаптированный сценарий - "Зови меня своим именем"
Лучшая операторская работа - "Бегущий по лезвию 2049"
Лучший дизайн костюмов - "Призрачная нить"
Лучший грим - "Темные времена"
Лучший звук - "Дюнкерк"
Лучший монтаж - "Малыш на драйве"
Лучший художественный дизайн - "Форма воды"
Лучшие спецэффекты - "Бегущий по лезвию 2049"
Восходящая звезда: Дэниэл Калуя ("Прочь")