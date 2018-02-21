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21.02.2018 13:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Чебоксар озвучили итоги социально-экономического развития

Текст: Сергей Кирсанов
В столице Чувашии подвели итоги социально-экономического развития в 2017 году и обозначили планы на 2018-й. Результаты своей деятельности депутатам представили глава Чебоксар Евгений Кадышев и руководитель администрации города Алексей Ладыков.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

За счет поступлений из бюджетов разных уровней казна столицы Чувашии увеличилась на 5,9 миллиарда рублей. Как заявил Кадышев, благодаря поддержке главы республики Михаилу Игнатьеву и правительства региона в городе удалось реализовать важные проекты: реконструировать дороги, благоустроить десятки дворов и общественные пространства, построить новые детские сады и школы.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Чувашии
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В нынешнем году бюджет Чебоксар по доходам и расходам утвержден в размере 10,2 миллиарда рублей.

- Мы понимаем, что бюджет напряженный, но реалистичный. В его приоритете основные социальные обязательства, - отметил Евгений Кадышев.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Отметил глава города и повышение роли Чебоксар на международной арене. По итогам исследования, проведенного Евразийским отделением всемирной организации "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ) столица Чувашии заняла третье место среди крупнейших городов, наиболее активно работающих в развитии имиджа и международных отношений.

- Комитет по культуре ОГМВ планирует проведение здесь своего заседания, что позволит Чебоксарам стать культурным центром Евразии. Этому способствует длительная работа городских властей по разработке маркетинговой стратегии развития города и его позиционирование во внешней среде как инновационно - интеллектуального, национально-культурного центра Поволжья, - отметил Кадышев.

Глава города также добавил, что на сегодняшний день в Чебоксарах выстроен эффективный механизм трехстороннего взаимодействия, позволяющий решать сложные хозяйственные и политические вопросы.

Фото: Управление образования администрации Чебоксар
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Это мнение поддержал и Алексей Ладыков. По его словам, благодаря системной работе по достижению сбалансированности и повышению эффективности расходов в Чебоксарах уже второй год удается формировать бездефицитный бюджет. Немалую роль в этом сыграла и открытость в муниципальных закупках, позволившая сэкономить более 320 миллионов рублей.

В прошлом году был выполнен план по вводу жилья. Сейчас в городе застраиваются 16 микрорайонов, новоселами в которых станут свыше 200 тысяч человек. Комплексный подход к застройке дает возможность организовывать и социальную инфраструктуру.

- В 2017 году введены в эксплуатацию детские сады в "Новом городе", в микрорайонах "Радужный", "Альгешево", "Садовый". Это позволило нам решить проблему обеспеченности местами детей с трех лет. На 2018 год в рамках федеральной целевой программы "Жилище" выделено 680 миллионов рублей на строительство еще двух детских садов - в микрорайонах "Соляное" и "Новый город". Общая стоимость строительства объектов составляет 1 миллиард рублей, - подчеркнул сити-менеджер.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Вместе с тем, переполненность многих учебных заведений никуда не исчезла, а потому доступность и качество образования остается в приоритетах социальной политики. Сейчас  20 школ работают в две смены, в следующем учебном году еще четыре учреждения перейдут на такой режим работы.

Разгрузить образовательные заведения в Северо-Западном районе города удалось после возведения школы на 1100 мест в микрорайоне Гладкова. Большая школа также строится в микрорайоне "Волжский-3".

Фото: Пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Чувашии
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- Разработаны проекты школ на 1600 мест в микрорайоне "Новый город", на 1650 мест в микрорайоне "Садовый". Готовится строительство школ в микрорайонах "Университетский", "Радужный", "Лента", - обозначил Ладыков, добавив, что в стороне не остается и сфера дополнительного образования. На ее развитие ежегодно выделяется полмиллиарда рублей. Такое финансирование позволяет детям посещать 1,5 тысячи кружков и секций бесплатно.

Немалые силы направлены и на транспортную инфраструктуру. В прошлом году на дорожное хозяйство было направлено свыше полутора миллиардов рублей из бюджетов разного уровня. Средства пошли на ремонт 27 дорог, в текущем году планируется отремонтировать еще 35 участков дорог.

Большое внимание уделяется благоустройству городских территорий. В этом вопросе, напомним, активно участвуют жители Чебоксар, которые не только голосуют за конкретные объекты, но и могут контролировать ход работ.

Фото: depositphotos.com
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К слову, реализацию ряда проектов горожане поддерживают финансово. Так, по программе "Безопасный двор" видеонаблюдением за три года оснащены 209 дворов. Софинансирование граждан составило 11 миллионов рублей, или около 30 процентов от общих затрат. С финансовым участием горожан отремонтированы балконы и фасады 29 многоквартирных домов, модернизировано 63 лифта.

- Мы научились вести конструктивный диалог с населением в рамках проекта "Открытый город", на встречах в трудовых коллективах. Выражаю признательность активным, неравнодушным жителям города за своевременные подсказки, разумные предложения. И за критику тоже, если она помогает устранять недостатки и двигаться вперед, - отметил Ладыков.

Подводя итоги заседания, глава Чувашии Михаил Игнатьев напомнил, что органы власти всех уровней должны прикладывать усилия и к созданию комфортных условий для развития бизнеса.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

- Мы постоянно говорим об улучшении условий для работы предпринимателей, инвестиционной привлекательности республики. Только бизнесмены не стоят в очереди к нам, чтобы открывать производства. В чем проблема? - задал вопрос Игнатьев, призвав чиновников решать проблемы и поддерживать развитие малого и среднего предпринимательства, от которого зависит и наличие новых рабочих мест и повышение уровня доходов жителей региона.

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