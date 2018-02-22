Евросоюз осудил нападения неонацистов на учреждения РФ в Киеве

Евросоюз осудил нападения неонацистов на российские учреждения в Киеве. "Такие действия недопустимы. Мы настаиваем на проведении расследования и принятии мер по их пресечению в будущем", - отметили в ЕС.

Напомним, 17 февраля радикалы напали на здание Россотрудничества в столице Украины. Они разрисовали стены черной и красной краской, оскорбительными лозунгами и надписями, а также сорвали и осквернили российский флаг.

Погромы продолжились и на следующий день. Примерно в 15 часов около 70 мужчин, чьи лица были закрыты повязками и балаклавами, разбили окна отделения "Сбербанка", а затем закидали камнями и яйцами здание Россотрудничества. Был поврежден фасад, а также разбиты окна. Националисты, выкрикивая антироссийские лозунги, также стали громить офис Альфа-банка.

Главарь запрещенной в РФ группировки ОУН Николай Коханивский пообещал продолжить погромы российских объектов, расположенных в Киеве, если государство не будет действовать и не запретит деятельность структур "страны-агрессора".

Также он похвастался тем, что никого из участников акции не задержали и не доставили в полицию. Тем временем в органах правопорядка заявили, что "уголовное производство по факту погромов будет открыто в том случае, если в полицию поступит обращение представителей учреждений российских представительств, которые были повреждены".