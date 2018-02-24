Режиссер "Отряда самоубийц" экранизирует поэму Стивена Кинга

Режиссер "Отряда самоубийц" Дэвид Эйр использует поэму Стивена Кинга, чтобы построить на экране "Храм из костей", уведомляет Deadline.

Помимо Эйра (также "Яркость" и грядущее продолжение), в проекте, который планируют превратить в сериал, также принимает участие продюсер "Мистера Мерседеса" Крис Лонг.

"Храм из костей" - поэма, которую "король ужасов" категории Б написал еще в 60-е годы. Позднее она была переписано и попала в сборник "Лавка дурных снов".

По сюжету экспедиция, возглавляемая авантюристом и состоящая из 32 человек, разыскивает окутанный различной степени кровавости легенд "Храм из костей". Однако после опасного путешествия сквозь враждебные джунгли и столкновения с тайнами, не предназначенными для глаз смертных, из всего коллектива в живых останется лишь несколько участников.

Также напомним, что уже запланирована целая плеяда фильмов, которые должны превратить творчество Кинга в звонко бренчащие хоррор-копилки: сейчас вовсю идет работа над сиквелом нашумевшего "Оно", готовится к выходу "Касл-Рок" и даже новая глава во вселенной "Сияния" - "Доктор Сон".

Помимо этого, зрительскому глазу и кошельку в ближайшем будущем будут представлены ремейк "Кладбища домашних животных" и "Талисман".

На данный момент дата выхода шоу не определена.