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Дональд Трамп об "Оскаре": В США не осталось "звезд", кроме меня

Новость 06.03.2018, 23:02 | Текст: Дмитрий Сосновский

Президент США Дональд Трамп продолжил свою священную интернет-войну с голливудским сообществом, к которому испытывает стойкую и вполне взаимную (что в очередной раз подтвердили неоднократные шутки в адрес хозяина Белого дома на минувшей церемонии вручения "Оскара" неприязнь.

Фото: REUTERS/ Lucas Jackson
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На этот раз известный своим ехидством глава государства не смог обойти вниманием тот факт, что трансляция недавно прошедшей церемонии вручения премии Американской киноакадемии привлекла к себе рекордно мало внимания - всего 26,5 миллиона человек (против  34,3 миллиона в прошлом году).

"Самый низкий рейтинг у "Оскара" в ИСТОРИИ. Проблема в том, что "звезд" у нас больше не осталось - не считая вашего президента", - написал Трамп в своем искрометном микроблоге в Twitter. Впрочем, при этом он скромно добавил: "Шучу, конечно!".

Напомним, юбилейная, девяностая церемония вручения статусных статуэток обернулась беспрецедентным даже для этого мероприятия пиршеством толерантности и политической корректности победителем в главной номинации стала фэнтези-драма о меньшинствах "Форма воды", а "Лучшим фильмом на иностранном языке" признан чилийский фильм о трансгендере "Фантастическая женщина".

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