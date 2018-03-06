Дональд Трамп об "Оскаре": В США не осталось "звезд", кроме меня

Президент США Дональд Трамп продолжил свою священную интернет-войну с голливудским сообществом, к которому испытывает стойкую и вполне взаимную (что в очередной раз подтвердили неоднократные шутки в адрес хозяина Белого дома на минувшей церемонии вручения "Оскара" неприязнь.

На этот раз известный своим ехидством глава государства не смог обойти вниманием тот факт, что трансляция недавно прошедшей церемонии вручения премии Американской киноакадемии привлекла к себе рекордно мало внимания - всего 26,5 миллиона человек (против 34,3 миллиона в прошлом году).

"Самый низкий рейтинг у "Оскара" в ИСТОРИИ. Проблема в том, что "звезд" у нас больше не осталось - не считая вашего президента", - написал Трамп в своем искрометном микроблоге в Twitter. Впрочем, при этом он скромно добавил: "Шучу, конечно!".

Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore - except your President (just kidding, of course)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 марта 2018 г.

Напомним, юбилейная, девяностая церемония вручения статусных статуэток обернулась беспрецедентным даже для этого мероприятия пиршеством толерантности и политической корректности победителем в главной номинации стала фэнтези-драма о меньшинствах "Форма воды", а "Лучшим фильмом на иностранном языке" признан чилийский фильм о трансгендере "Фантастическая женщина".