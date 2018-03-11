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Рубрика: В мире

Отдых с видом на Валлетту

Город-крепость - культурная столица Европы-2018 - ждет гостей из России
Текст: Гэвин Гулиа
Российская газета - Спецвыпуск №7515 (52)
Я приглашаю вас посетить мальтийские острова в исторически интересное время, поскольку Валлетта официально выбрана Культурной столицей Европы-2018.
Ла Валетта. Ла Валетта.
Ла Валетта.

Во время церемонии открытия этого события мы стали очевидцами великолепного сочетания старого и нового в нашей столице, что сделало начало этого путешествия торжеством, которое запомнится каждому.

Гэвин Гулиа, председатель Мальтийского управления по туризму.

Больше всего в этих продолжающихся празднествах меня поражает новое измерение, новый формат, подаренный городу, построенному джентльменами для джентльменов. Подобные усилия, приложенные для возрождения нашей столицы, облегчают нашу работу, помогают расширять круг таких стран, как, например, Россия, которые мы хотим пригласить посетить наши острова.

Мальта - это место, где люди всех предпочтений и национальностей собираются вместе. Независимо от того, что вам нравится делать, вы найдете это на Мальте. Вы найдете здесь и изысканные рестораны, и потрясающе аппетитную уличную еду. Вы можете и расслабляться под теплым солнцем, и погружаться в глубины синего моря. Здесь можно и прогуляться по сельской местности зимой, и насладиться красотами во время фестивалей на Мальте и Гозо.

То, что мы предлагаем, получило признание во всем мире. Согласно данным Национальной Статистической Службы, въездной туризм с января по декабрь 2017 года увеличился на 15,7 процента, в то время как число забронированных и проведенных здесь ночей увеличилось на 10,3 процента. Мальту активно посещают младшие возрастные группы, туристы ищут разные развлечения с целью понять реальный вкус жизни среди мальтийцев и жителей Гозо. Мы полны решимости сделать наш успех постоянным.

Фото: Предоставлено пресс-службой Государственного симфонического оркестра Армении
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Я горжусь нашей работой в целях поддержания развития нашего продукта и людских ресурсов. Это включает в себя более эффективное управление пляжами и улучшение удобств, сохранение культурного наследия и живописных ландшафтов, гарантию качества обслуживания гостиничного бизнеса в сфере проживания и питания, организацию мероприятий, а также обеспечение организации еще большего количества мероприятий в течение года, особенно зимой, и продвижение острова Гозо как уникального места с учетом его особенностей. Если какая-либо из бесконечных возможностей и развлечений, которые дарят Мальта и Гозо, щекочут вашу фантазию и вызывают у вас интерес, тогда сейчас самое подходящее время для визита. Острова бурлят от активности, и я призываю вас не пройти мимо.

Гэвин Гулиа, председатель Мальтийского управления по туризму:

Мальта - это место, где люди всех предпочтений и национальностей собираются вместе. Независимо от того, что вам нравится делать, вы найдете это на Мальте.

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