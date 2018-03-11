Мальтийская кухня сформировалась в результате длительных взаимоотношений жителей островов и представителей многих других цивилизаций, которые захватывали и оставались на этих территориях на протяжении многих веков. В результате это смешение культур привело к возникновению эклектичной средиземноморской кухни.

Несмотря на то что на Мальте много ресторанов разных кухонь, множество заведений предлагают блюда местной кухни и готовят их по собственным рецептам.

Традиционная мальтийская еда проста и меняется в зависимости от времени года. Попробуйте рыбный пирог lampuki pie, рагу из кролика, фаршированные говядиной оливки bragioli, мальтийский вариант рататуя kapunata и так называемый вдовий суп с добавлением небольшого количества овечьего или козьего сыра gbejnа. Во многих продуктовых магазинах продают bigilla - паштет из зеленых бобов с чесноком. Из закусок нужно непременно попробовать ћobż biż-żejt - хлеб, пропитанный оливковым маслом и натертый спелыми помидорами, с тунцом, луком, чесноком, помидорами и каперсами и pastizzi - слоеные пирожки с рикоттой или гороховым пюре.

Поехав воскресным утром на рыбный рынок Марсашлокк, вы можете познакомиться со всем разнообразием рыб, которых ловят в мальтийских водах. Если улов богатый, на рынке вы найдете все для рыбного супа aljotta. В зависимости от времени года на здесь можно купить окуня (spnotta), рыбу-камень (dott), каменного окуня (cerna), зубана (dentici), густеру (sargu) и барабульку (trill). Ранней осенью на рынке начинают продавать рыбу-меч и тунца, а позднее - знаменитую lampuka, или золотую макрель. Осьминоги и кальмары чаще всего используются для приготовления рагу и соусов для пасты.

Самые популярные сладости - это сицилийские kannoli (хрустящие жареные трубочки из теста, наполненные рикоттой), десерты семифредо (смесь мягкого печенья, мороженого, цукатов и крема) и helwa tat-tork (засахаренная смесь толченых и цельных миндальных орехов). Мальта, может, и не так известна своим виноделием, как ее более крупные средиземноморские соседи, но мальтийские вина тоже принимают участие в международных конкурсах и завоевывают одобрительные отзывы специалистов из Франции, Италии и других стран.

На островах выращивают виноград таких распространенных сортов, как Каберне Совиньон (Cabernet Sauvignon), Мерло (Merlot), Шираз (Syrah), Гренаш (Grenache), Совиньон Блан (Sauvignon Blanc), Шардоне (Chardonnay), Кариньян (Carignan), Шенен Блан (Chenin Blanc) и Москато (Moscato). Традиционно мальтийскими сортами винограда являются Джеллеуза (Gellewza) и Гиргентина (Ghirghentina), из которых получаются превосходные вина с ярко выраженным вкусом и ароматом.

Крупные винодельни организуют экскурсии и дегустации. В зависимости от времени года экскурсия может включать в себя знакомство со всем циклом производства от первичной ферментации до процесса вызревания. Экскурсии предусматривают посещение музеев истории вин, а также возможность продегустировать и купить различные сорта вин. Вот несколько рецептов, которые вы можете попробовать освоить.

Выпечка с финиками (Mqaret).

Выпечка с финиками (Mqaret)

Такие пирожки продают в уличных киосках. Это сладкая закуска, которую едят, пока ходят по магазинам или просто гуляют по улицам.

Ингредиенты

1. 200 г муки

2. 60 г маргарина

3. Стакан воды

Для начинки:

1. 200 г фиников без косточек

2. Две столовые ложки воды

3. Цедра мандарина

4. Цедра апельсина

5. Щепотка молотой гвоздики

6. Столовая ложка флердоранжевой эссенции

7. Столовая ложка анисовой водки

8. Столовая ложка сахара

Просейте муку и смешайте ее с маргарином так, чтобы смесь стала похожа на крошки. Добавьте воду, чтобы сделать тесто. Чтобы приготовить начинку, порубите финики, выложите в сотейник, добавьте воду и готовьте на медленном огне несколько минут, помешивая. Затем снимите с огня, добавьте остальные ингредиенты и хорошо перемешайте. Раскатайте тесто и нарежьте его на полоски примерно 40 см на 10 см. Смочите края полоски и выложите начинку только на половину полоски, оставив сверху тонкий край теста. Накройте начинку второй половиной полоски и залепите края. Нарежьте полоски ромбами. Нагрейте на сковороде масло для жарки и жарьте ромбы до золотистого цвета. Выложите готовую выпечку на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло, посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

Запеченный рис (Ross il-Forn)

Традиционно это блюдо подается горячим, но многие любят есть его и холодным на следующий день после приготовления.

Ингредиенты

1. Порубленный лук

2. Масло для жарки

3. 500 г фарша

4. Столовая ложка томатной пасты

5. 200 г помидоров

6. Два стакана риса

7. Четыре стакана молока

8. 200 г сыра пармезан

9. 4 яйца

Обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте фарш и томатную пасту. Готовьте несколько минут, затем добавьте нарезанные помидоры и готовьте на медленном огне в течение часа. Пока соус остывает, разбейте яйца в глубокую форму для запекания. Добавьте молоко и рис. Хорошо перемешайте и добавьте соус из фарша и томатной пасты. Добавьте соль и перец, перемешайте и посыпьте пармезаном. Запекайте на средней температуре около полутора часов. Блюдо рассчитано на шесть человек.

Макрель в томатном соусе (Lampuki biz-zalza tat-tadam)

Ингредиенты

1. Две макрели среднего размера

2. Немного муки

3. Зубчик чеснока

4. Порубленный лук

5. 200 г томатного пюре

6. Стакан воды

7. Мята

8. 100 г черных маслин

9. 100 г каперсов

Помойте и почистите рыбу, разрежьте каждую на четыре куска. Обваляйте куски рыбы в муке и пожарьте ее на раскаленном оливковом масле вместе с чесноком. Чтобы приготовить соус, в отдельной сковороде обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте томатное пюре и воду. Посолите и поперчите. Готовьте рыбу на медленном огне около часа. В конце добавьте маслины, каперсы и мяту. Подавайте рыбу, полив ее соусом. Рыба, приготовленная таким способом, вкусна и холодной.

Мальтийский хлеб с маслом и помидорами (ћobż biż-żejt).

Мальтийский хлеб с маслом и помидорами (ћobż biż-żejt)

Ингредиенты

1. Ломтики мальтийского хлеба, по количеству персон

2. Оливковое масло

3. Помидоры (по половине помидора на ломтик)

4. Свежий порубленный чеснок

5. Соль и перец по вкусу

В плоскую, среднего размера тарелку налейте оливковое масло так, чтобы оно покрыло дно. Возьмите ломтик хлеба (чем он свежее - тем лучше) и положите в тарелку с маслом, слегка прижимая пальцами по всей поверхности. Выложите хлеб промасленной стороной вверх, для этого подойдет разделочная доска. Возьмите половину помидора с кожурой и, приложив его срезом к ломтику хлеба, натрите им хлеб, пока мякоть и сок помидора не покроют его.

Посыпьте хлеб нарубленным чесноком, перцем и солью и выложите на блюдо или индивидуальные тарелки. Традиционно хлеб подают на большом плоском блюде. Свежие помидоры можно заменить томатной пастой, а хлеб предварительно подрумянить. Кроме того, из всех вышеперечисленных ингредиентов можно приготовить мальтийское блюдо ftira - плоский хлеб круглой формы.

Следуйте этому рецепту, а потом положите сверху ломтик сыра или ветчины.