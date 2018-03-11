Вам будет интересно побродить среди узких улочек этого прекрасного старинного города, где чуть ли не на каждом шагу восхитительные статуи, а с красочных балконов любопытный странник сможет увидеть обычную здесь картину — либо молодого работника, который делает короткий перерыв на кофе, в попытке оторваться от городской суеты, либо спокойного, неторопливого пожилого человека, который в одной руке держит стакан горячего чая с молоком, а другой поглаживает мурлыкающего кота.

Вот такие улицы Валлетты - яркая смесь старого и нового. Столица Мальты, построенная как город-крепость, признана Всемирным наследием ЮНЕСКО. Спустя множество веков, 12 октября 2012 года, она была объявлена Европейской комиссией Культурной столицей Европы-2018 и разделяет сейчас этот титул вместе с голландским партнером, городом Леуварденом.

Валлетта - это не только жилой город, но также и административный и коммерческий центр мальтийских островов. Его основателем был уважаемый Жан Паризо де ла Валетт, Великий магистр ордена Святого Иоанна. Валлетта - укрепленный город, возведенный на грубых скалах горы Скиберрас, расположенной на полуострове. Возможно, один из самых удивительных фактов о Валлетте - то, что город был построен всего за пятнадцать лет, начиная с 1566-го. Во времена, когда не существовало никаких механических инструментов, были построены бастионы внушительных размеров, форты и кафедральный собор. Работы выполнялись полностью вручную. Тяжелая работа окупилась. Валлетта может похвастаться многими вещами, которые напоминают о его богатом историческом прошлом и его часто называют шедевром барокко, европейским городом искусства и городом Всемирного наследия.

Ночью город невероятно романтичный. Валлетта насыщена интересными местами. За каждым углом грандиозные исторические здания с гербами высоко на парапетах, с нишами и фонтанами. Узкие переулки полны крошечных магазинов и кафетериев, которые расположены так, что одновременно доступны как для местных жителей, так и для туристов. Поскольку все больше и больше внимания уделяется оригинальности и необычности Валлетты, многим старым магазинам придают современный облик. Кроме того, на главных улицах Валлетты расположены крупные, международные брендовые магазины и заведения для людей, увлеченных модой, хорошей кухней и многим другим. Улицы, на которых выстроены ремесленные ювелирные магазины и закусочные с традиционной национальной кухней, расположены рядом с магазинами, продающими современную модную одежду и еду.

Даже после захода солнца многое можно посмотреть в Валлетте. Город разнообразен. После наступления темноты, Валлетта из-за центрального расположения и своей безопасности становится любимым местом встречи молодежи Мальты. Когда в конце дня закрывается большинство магазинов, а офисные работники покидают город и возвращаются домой, воздух Валлетты становится более изысканным. Без отвлекающих внимание толп покупателей и жителей пригородов, на сцену выходит архитектура города. Город не спит - музыка слышится из театра Маноэль, и что-то, несомненно, происходит в открытом театре на руинах бывшего оперного театра. Можно посетить винные бары или представления, которые проводятся в Средиземноморском конференц-центре. Можно прогуляться вдоль набережной Валлетты, богатой уличными закусочными и великолепными видами. Круглый год Валлетта - город, который наполненный энергией людей.

Что касается гаваней, нельзя не упомянуть Великую Гавань Валлетты (Гранд-Харбор), одну из главных героев Великой Осады 1565 года. Множество военных триумфов Валлетты - заслуга актуального стратегического расположения этой большой гавани. Великая Гавань состоит из маленьких портов, в которых могут пришвартовываться несколько сотен яхт.

Валлетта - сравнительно маленький город, для большинства людей не составит труда изучить его во время пешеходной прогулки

Гуляя по городу, легко оказаться на Стрейт-стрит, которая все больше и больше становится центром общественной жизни и творческой деятельности в Валлетте. Стрейт-стрит, или "Страда Стретта", действительно оправдывает свое название как одна из самых узких улиц в Валлетте. Она лишь 665 метров в длину и 4 метра в ширину. Выставки, театральные постановки, семинары, симпозиумы, переговоры, уличный театр, ночная жизнь, джем-сешны, прямые встречи и онлайн-сессии с артистами организуются на этой улочке. Одна из целей программы - восстановление джаза, кабаре, театра и городской культуры. В них на регулярной основе принимают участие международные артисты.

Все упомянутые проекты свидетельствуют о том, что посещение Валлетты обогатит вас уникальным опытом. Мальтийцы сами увлечены своим культурным наследием. Согласно последней статистике по вовлеченности населения в культурную жизнь, выпущенной Советом по искусству Мальты, 91% взрослого населения Мальты участвовало в культурной деятельности в 2016 году. Опрос населения, выполненный Национальной Статистической Службой, в сотрудничестве с Фондом Валлетты-2018, также свидетельствует об активном участии людей в культурной жизни. Довольно большой процент вовлеченности населения в культурную жизнь свидетельствует о том, что инициативы, предпринятые как часть проектов Валлетты-2018, происходят не изолированно на административном уровне. Скорее они стали образом жизни, которым можно насладиться в Валлетте и этот образ не похож ни на что другое. В отличие от других европейских столиц, которые выросли из небольших поселений в деревни, городки и в конечном счете города, Валлетта была изначально построена по плану как город. Довольно передовой для своего времени план города Валлетты был основан на единой схеме в форме сетки, с параллельными улицами, перекрещенными под прямым углом. Благодаря этому в городе легко ориентироваться. Так как с точки зрения размеров Валлетта - сравнительно маленький город, для большинства людей не составит труда изучить его во время пешеходной прогулки. Хороший экскурсовод или виртуальный аудиогид помогут быстро пройтись по городу. Нужно только помнить, что город построен на холме, и некоторые его улицы идут то вверх, то вниз. К счастью, первые проектировщики учитывали это и построили маленькие ступеньки на крутых подъемах и спусках.

Лучший способ пройтись и увидеть все в Валлетте - это пешком. В городе многое можно сделать и посмотреть. Лучше всего начать с красивых садов Валлетты. Три самых популярных из них - Верхние Сады Барракка, Сады Гастингса и Нижние Сады Барракка, но есть еще много других. Из Верхних Садов Барракка можно спуститься на стеклянном лифте вниз к бастионам, к морю.

Однако прежде чем спуститься к набережной Валлетты, нужно обязательно посетить собор Святого Иоанна. В этом богатом убранством соборе хранятся всемирно известные художественные шедевры Караваджо и Маттиа Прети. Кроме красивых церквей в стиле барокко, вы увидите и другие достопримечательности Валлетты - постоялые дворы Великого магистра, различные площади и музеи.

В Валлетте многое мест, которые нужно посетить, много развлечений. Не зря город объявили Культурной столицей Европы 2018. Данный титул ему действительно подходит, поскольку все, что делается здесь, делается ради того, чтобы сделать культуру связывающим мостом между различными национальностями и различными художественными предпочтениями. Это в то же время абсолютно естественно, потому что у этого старого города есть потенциал и возможность для того, чтобы проникнуться авангардом.