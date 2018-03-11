Я пишу это послание, чтобы пригласить вас на Мальту. Наш национальный авиаперевозчик, Air Malta, объявил о расширении маршрутной сетки, включив в нее Санкт-Петербург.

Air Malta - важная часть нашей туристической стратегии. Теперь, когда мы установили новые рекорды в этой отрасли, стоит отметить, что за последние три месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наши национальные авиалинии тоже показали рост на 21%. Мы намерены удержать этот успех. Мы не только расширили маршрутную сетку, включив в нее Санкт-Петербург, а также Тель-Авив, Манчестер, Франкфурт, Комизо, Малагу, Лиссабон, аэропорт Саутенд в Лондоне, Венецию, Тунис и Кальяри. Кроме того, мы увеличили частоту рейсов и вложили средства в развитие инфраструктуры, чтобы лучше раскрыть туристические возможности Мальты.

На Мальте прекрасно осведомлены об огромных расстояниях между российскими регионами, которые обусловливают культурные различия между ними. Мы рассчитываем, что посетители из России найдут здесь и то, что им ново, и то, что удивительным образом является общим для обеих стран.

На Мальте и Гозо можно найти не только солнце и море. Я с гордостью хочу отметить, что мы создали правильную экономическую обстановку, отвечающую нуждам глобального рынка инвестиций и нашей туристической отрасли. Наши острова не только купаются в солнце на протяжении всего года. Мы установили крепкие отношения со странами Европы, Северной Африки, Азии, практически со всеми остальными странами.

Наши специалисты коммуникабельны и квалифицированны, владеют несколькими иностранными языками. Инвесторы и гости со всего мира считают их ценнейшим активом страны. Кроме того, наша страна располагает современной транспортной инфраструктурой, телекоммуникационными сетями и регулярным воздушным сообщением со всеми странами мира.

Молодое поколение выбирает Мальту, и это соответствует тому, как мы видим нашу страну в будущем: современным, динамично развивающимся государством, в котором уникальным образом сочетаются история и культура.

Все это возможно в обществе, члены которого трудолюбивы и полны желания заниматься бизнесом. Мальта предлагает неограниченные возможности профессионалам любых сфер деятельности. Принимая во внимание этот факт, Мальтийское управление по туризму открыло агентство Conventions Malta. Это специальная организация, куда могут обратиться клиенты, которые хотят проводить деловые и корпоративные встречи на Мальте. Мы рады отметить, что работа особого отдела, специализирующегося на исследованиях, планировании, маркетинге, продвижении, разработке продуктов и контроле качества принесла очень хорошие результаты.

Во время планирования памятных событий компании по организации выездных мероприятий являются нашими самыми важными и ценными партнерами. На Мальте такие компании получают лицензии от Мальтийского управления по туризму в соответствии с местным законодательством.

Все компании имеют большой опыт и знают, как удовлетворить высокие требования разборчивых путешественников, которые касаются жилья, организации встреч, туров, ресторанов, развлечений и особых событий. Некоторые компании по организации выездных мероприятий даже удостоились международных наград за выдающуюся работу, профессионализм и внимание к мелочам.

Резюмируя, хочу отметить, что острова Мальты могут удовлетворить нужды любого человека, будь то любитель искусства, любитель пляжного отдыха или бизнесмен. Мы будем и дальше стремиться к росту и развитию, создавая новые возможности, чтобы продемонстрировать огромный потенциал, которым, как всем известно, мы обладаем.

Конрад Мицци, министр туризма Мальты:

Я с гордостью хочу отметить, что мы создали правильную экономическую обстановку, отвечающую нуждам глобального рынка инвестиций и нашей туристической отрасли.