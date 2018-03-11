Преподавание английского языка очень развито на Мальтийских островах: в школах работают опытные преподаватели, которые занимаются с учениками разных возрастов и с разным уровнем знания английского. На Мальте и Гозо больше 40 школ, которые предлагают ряд курсов и досуговых мероприятий.

Будь вы студентом, который хочет улучшить успеваемость, или бизнесменом, который часто бывает в заграничных командировках, или просто хотите развлечься и с пользой провести каникулы, вы обязательно найдете подходящий для себя курс.

Летние курсы

Летом на Мальту приезжают молодые люди со всего света. Можно приехать в составе организованной группы, но если это не ваш случай - не беспокойтесь. На Мальте очень легко с кем-то подружиться.

Летние курсы - это уникальное сочетание качественного обучения и насыщенной программы досуга. Во время летних курсов уроки обычно ведут молодые, энергичные преподаватели, которые создают комфортную атмосферу, идеально подходящую для летнего обучения. Большинство школ делают упор на интерактивных уроках, которые построены вокруг тем, популярных среди молодых людей. Цель обучения - вдохновить учеников и показать им, что изучение английского - это весело.

Для родителей, которые хотят отправить ребенка на каникулы одного, Мальта - отличный вариант. Здесь безопасная, приятная обстановка, а во время досуга дети находятся под присмотром.

Английский для взрослых, делового общения и индивидуальные занятия

Острова помогут вам отвлечься от повседневных забот, и вы сможете расслабиться и наслаждаться изучением языка для своих целей - делового общения или путешествий. В школах понимают, что причины для изучения английского могут быть самые разные. Сотрудники школ позаботятся о том, чтобы вы оказались в группе учеников с такими же целями и уровнем знания языка. Если вы хотите познакомиться с новыми людьми и просто разговаривать с ними на английском, то Мальта, которая на протяжении тысяч лет была местом слияния многих культур - одно из лучших мест, куда стоит приехать для этого.

Спокойная атмосфера идеально подойдет вам и для изучения английского специально для работы и для подготовки в течении нескольких месяцев к экзаменам. Большинство школ гарантируют, что за время обучения вы выучите как специальную лексику, так и конструкции, необходимые для общеразговорного языка.

Школы могут организовать для вас уроки английского языка прямо в отеле

Поскольку английский на Мальте - это язык, на котором ведется преподавание в университетах и общение в деловых кругах, многие школы организуют экскурсии в компании не только для языковой практики, но и чтобы продвигать деловой опыт и культурные обмены.

Чтобы как можно лучше распорядиться вашим временем на Мальте, особенно если вы занимаетесь индивидуально, школы могут организовать для вас уроки прямо в отеле или месте вашего проживания.

Где остановиться

Вы можете жить в мальтийской семье, снимать квартиру или остановиться в уютном гостевом доме или пятизвездочном отеле. Какой бы вариант вы ни выбрали, вы окажетесь в англоязычной среде, в которой сможете практиковать новоприобретенные языковые навыки.

Языковые школы могут организовать для вас проживание в мальтийской семье по вашему выбору. Некоторые школы предлагают размещение в собственных резиденциях по типу университетских кампусов в главных курортных городах Мальты. Многие ученики, занимающиеся деловым английским, предпочитают останавливаться в тихих отелях, и школы часто организовывают там занятия, чтобы они могли извлечь из своего короткого пребывания на Мальте как можно большую пользу.

Досуг

Как бы сильно вы ни хотели подтянуть английский, вряд ли вы будете проводить все время в классе. Познакомиться с самой Мальтой будет не менее полезно, поскольку так вы сможете практиковать живой язык вне стен школы. Это означает также, что у вас будет время и на отдых. Школы предлагают экскурсии и мероприятия во второй половине дня и на выходных. Можно отправиться на экскурсию по таким достопримечательностям, как столица Мальты Валлетта, древний средневековый город Мдина, окруженный стеной, мегалитические храмы, включенные в список охраняемых культурных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и другие места, например, остров Комино или Голубой грот. Ничто не сравнится с радостью самостоятельных открытий и шансом пообщаться с местными, изучить 7000-летнюю историю Мальты, расслабиться в мальтийских кафе или пройтись по магазинам.

Морские экскурсии и аренда яхты

Кто-то однажды сказал, что остров можно назвать островом только тогда, когда увидишь его с воды. Может быть, это и очевидно, но в то же время очень правдиво. Несомненно, лучший способ насладиться красотой мальтийских побережий - это увидеть их с борта лодки. Валлетта и Три города, обнесенные стенами, шероховатые скалы и укромные бухты у берегов Мальты, Гозо и Комино… Все они выглядят по-разному, если смотреть на них с палубы. Круиз по гаваням или более продолжительная поездка по всем островам позволят вам взглянуть на Мальту с другой стороны.

Погрузиться в глубины

Дайвинг - один из видов досуга, которому можно посвятить время на Мальте. Чистые воды Средиземного моря, омывающего Мальтийские острова, идеально подходят для дайвинга. У всех трех островов можно найти уникальные места для погружения, позволяющие увидеть рифы, пещеры и обломки кораблей - все это делает Мальту одним из самых захватывающих направлений для дайвинга в Средиземном море. Спокойное и чистое море обеспечивает отличную видимость, а вероятность встретить опасных рыб очень мала. Это прекрасные условия для начинающих дайверов, и для тех, кто погружается впервые. На Мальте есть и множество сложных точек погружения - для более опытных дайверов.

Глубина погружения варьируется: от погружения всего на 12 метров на Ар Лапси до погружений на мысе Лантерн, где по подводному тоннелю можно опуститься на глубину более 50 метров. Лицензированные школы дайвинга предлагают различные курсы дайвинга и варианты проведения досуга. Чтобы погружаться, дайверам необходимо заполнить медицинскую форму, в которой оценивается состояние их здоровья. Во всех школах можно воспользоваться услугами врача, который оформит справку за небольшую плату. Принимаются и справки, выданные в других странах, при условии, что дайвинг-центру будет предоставлена копия.

Где нырять

Мальтийский архипелаг образуют три острова - Мальта, самый большой из них, Гозо, остров, который фигурирует в греческих мифах как место обитания Калипсо и крохотный Комино, где находится знаменитая Голубая лагуна. Вместе они представляют собой уникальное место для дайвинга в самом сердце Средиземного моря.

Острова приглашают вас познакомиться с естественными гаванями, заливами, бухтами, скалами и рифами, обломками судов. Здешние воды - одни из самых прозрачных и чистых в мире, что обеспечивает видимость на глубине до 30 метров. Благодаря этому Мальта - идеальное место для любителей подводной фотографии: этот мир завораживает буйством красок.

Расположенные недалеко друг от друга места погружений позволят исследовать огромное разнообразие подводного мира. Мы отобрали некоторые из наиболее известных мест: от извилистых, похожих на лабиринты рифов, до затонувших военных судов.

Любители острых ощущений могут попробовать совершить погружение ночью или опуститься с аквалангом на глубину 30-40 метров. В свете прожекторов ночной подводный мир расцветает тысячами красок. Для более опытных дайверов такие погружения станут незабываемым приключением.

Спорт и активный отдых

Мягкий климат царит на островах на протяжении всего года, и, принимая во внимание многочисленные сооружения для занятий наземными и водными видами спорта, выбрать, каким видом спорта заняться во время отдыха на Мальте или Гозо, не составит труда.

Спортивный клуб Марса (Marsa Sports Club) - самый большой спортивный центр Мальты. Он расположен в 4 км к югу от Валлетты и вмещает большое количество спортивных объектов, включая поле для игры в гольф с 18 лунками, площадку для мини-гольфа, теннисные корты, корты для сквоша, площадки для игры в крикет и бассейн. Посетители могут приобрести недельный абонемент на посещение клуба. Играть в гольф могут все желающие, а клюшки можно взять напрокат.

Большинство отелей имеют свои теннисные корты, корты для игры в сквош, тренажерные залы и сауны. Многие из них также располагают всем необходимым для водных видов спорта, включая дайвинг, водные лыжи, виндсерфинг и парусный спорт.

Футбол - национальный вид спорта Мальты, матчи постоянно проводятся на многочисленных футбольных полях островов, в том числе и на Национальном стадионе в Та-Кали.

Конный спорт очень популярен как среди мальтийцев, так и среди туристов. Лошадиные скачки являются одним из самых излюбленных спортивных зрелищ, они проводятся каждое воскресенье с октября по май.

Среди местных жителей особой популярностью также пользуется боулинг, в том числе и на траве, который на Мальте называют boċċi. Популярна стрельба по глиняным фигуркам и тарелочкам, тренировки и соревнования проходят по утрам в воскресенье. В середине февраля проводится Мальтийский марафон, на который съезжаются бегуны на длинные дистанции со всего мира. Мальтийская ассоциация атлетов-любителей ежегодно проводит множество таких спортивных соревнований, как гонки по шоссе, гонки по пересеченной местности, соревнования по бегу и легкой атлетике.

Неудивительно, что водные виды спорта играют важную роль в спортивной жизни островов. Необходимое снаряжение можно взять в аренду практически на всех крупных песчаных пляжах или в пляжных клубах. И местные жители, и туристы с удовольствием занимаются парапланеризмом, виндсерфингом, вейкбордингом, водными лыжами и дайвингом. Парусные регаты проводятся регулярно с апреля по ноябрь.

В числе других видов спорта, которые практикуют на островах, - баскетбол, велоспорт, регби, водное поло, скалолазание, хоккей, дзюдо, борьба, настольный теннис, фехтование и многие другие.