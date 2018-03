Концерт Оркестра вооруженных сил Мальты Оркестр вооруженных сил Мальты представит разнообразную программу, включающую в себя классические, полуклассические произведения и поп-хиты в исполнении знаменитых певцов.

Международный фестиваль фейерверков на Мальте, 21, 27 и 30 апреля.

Мальтийцы хорошо известны своей любовью и опытом в фейерверках. Семнадцатый по счету Международный фестиваль фейерверков на Мальте - это демонстрация местных талантов в области пиротехники, которые соперничают с международными компаниями подобного рода. Фестиваль проводится в течение трех ночей на Мальте и Гоцо.

Музыкальный фестиваль "Гаулитана", 1-29 апреля в Гоцо.

Изюминкой одиннадцатого по счету фестиваля "Гаулитана" (главного классического фестиваля в Гоцо) станет полномасштабная постановка бессмертной оперы Пуччини "Мадам Баттерфляй". Мириам Гаучи, всемирно известная мальтийская певица (сопрано), возглавит международный актерский состав в сопровождении филармонического оркестра Мальты.

Фестиваль клубники, 8 апреля в Мджарре.

Сельскохозяйственная деревня Мджарр на Мальте славится клубникой высокого качества. Свежесобранная ягода будет представлена как сама по себе, так и в качестве главного ингредиента в рецептах сладостей и напитков.

Фестиваль Annie Mac Presents: Lost & Found, 3-6 мая в разных местах.

За последние три года фестиваль Annie Mac Presents: Lost & Found превратил остров Мальта в электронный рай, залитый солнцем. Этот музыкальный фестиваль, будучи одной из ярких так называемых "предлетних" вечеринок Европы, соединит воедино лучшую танцевальную сцену в Великобритании, брызги грязи и хип-хоп.

Неделя моды на Мальте, 28 мая - 2 июня в Валлетте.

Этот год ознаменован проведением двадцатой церемонии вручения премии Malta Fashion Awards и восьмой по счету Мальтийской недели моды. В течение всей недели столичный город превратится в платформу для талантов самого высшего класса, которые будут представлять местную индустрию моды на международной арене. Дизайнеры, модели с кошачьей походкой, стилисты, визажисты и многие креативные деятели в этой области создадут гламурное зрелище, на котором фотографы и блогеры попытаются запечатлеть самую суть каждого показа.Pageant of the Seas - 7 июня, Валлетта.

Программа the Pageant of the Seas, изобилующая захватывающими мероприятиями в море, соревнованиями на лодках днем и красочным празднованием ночью, пройдет на фоне величественной Большой бухты (Гранд Харбор).

Местные жители примут участие в гонках на суднах, специально спроектированных для этого дня. Пловцы преодолеют расстояние между фортом Сент-Анжело и фортом Сент-Эльмо в ходе захватывающих соревнований. После захода солнца благодаря отблескам фейерверков и световым эффектам воцарится удивительная атмосфера.

Фестиваль Isle of MTV - 27 июня, Флориана.

Ежегодный фестиваль Isle of MTV Malta Special является продуктом компании MTV Networks International (MTVNI). Артисты мирового класса, чьи песни занимают все первые строчки чартов, выступят в прямом эфире перед многотысячной аудиторией на грандиозном концерте во Флориане. Вход свободный.

Фестиваль Għanafest - традиционно проводится в июне.

Традиционная музыка на Мальтийских островах называется "Ана" (Għana). Лучшие исполнители народной музыки Мальты (għannejja) буквально распахнут сердца в своих песнях во время фестиваля фольклорной музыки, который продлится три дня. Зарубежные фольклорные группы из разных стран Средиземноморья также будут выступать.

Л-Имнарья /Святой Петр и Святой Павел (Общественный праздник) - 28-29 июня в Мдине.

Л-Имнарья - День святых Петра и Павла, который отмечают в Кафедральном соборе Мдины. По традиции празднование начнется накануне, когда толпы людей соберутся в Бускете в 7 вечера, чтобы провести время за вкусной едой и напитками под звуки народной музыки "Ана" (Għana), льющейся со сцены. Одновременно с этим будет развернута сельскохозяйственная выставка конкурирующих продуктов, а также во второй половине дня скачки на лошадях и мулах по загородным трассам близ Рабата.

Двадцатый международный фестиваль джаза в Мальте - 22 июля в Валлетте.

Ежегодный музыкальный фестиваль порадует не только участием нескольких известнейших международных звезд в мире джаза, но и своим расположением - у самой кромки воды под цитаделью Та’Лиезе в Большой бухте (Гранд Харбор).

Санта Мария (Фест и общественный праздник) - 15 августа.

Праздник святой Марии, известный как день Успения Пресвятой Богородицы, считается самым популярным на Мальте и Гоцо. Его отмечают в семи различных населенных пунктах 15 августа, а в двух поселках - Дингли и Мджарр - в ближайшее к 15 августа воскресенье.

Летний карнавал на Мальте - 18-20 августа, Буджибба и Марсаскала.

Летний карнавал на Мальте - это летняя версия традиционного карнавала, который, как правило, проводится в феврале. Разодетые гуляки в масках прошествуют по главным улицам под аудиозаписи и музыкальное сопровождение в лице местных групп.

Фестиваль татуировок Malta Tattoo Expo - 6-8 октября, Валлетта.

На пятом фестивале татуировок Malta Tattoo Expo будут представлены более 70 местных и международных художников-татуировщиков и насыщенная трехдневная программа с живой музыкой. Здесь пройдут выставки по уходу за кожей, дизайну, моделированию, а также различного рода обсуждения.

Регата Rolex Middle Sea Race - 21 октября.

Ежегодная регата Rolex Middle Sea Race - это 606-мильная парусная гонка, которая стартует в восхитительной Большой бухте Валлетты. Яхты сначала проследуют к Сицилии, а затем обогнут ее. Далее их путь будет пролегать через Эолийские и Эгадские острова (Италия), а также Пантеллерию и Лампедузу.

Церемония закрытия в Валлетте - Культурная столица, 15 декабря.

2018 год подготовил почву для еще более яркой и гостеприимной столицы, а эта особенная прощальная вечеринка обещает держать всех в приподнятом настроении! Подготовив множество сюрпризов, мы с нетерпением ждем вас в самом центре нашей столицы для незабываемого праздника в честь присвоения почетного звания "Культурной столицы Европы". Вас ждут захватывающие выступления в режиме реального времени, музыка и несколько сюрпризов в том числе. Церемония закрытия "Valletta 2018" - это праздник общества, жизни и культуры во имя новых дружеских отношений.

Рождество, 25 декабря.

Все мальтийцы и туристы весело встретят Рождество, погрузившись в особую атмосферу, которая будет ощущаться не только в церквях и домах, но и на улицах. Существует семейная традиция вместе поужинать, не важно - дома или в ресторанах, а также обменяться рождественскими подарками. Многие города и деревни будут украшены рождественскими огоньками.

Парад In Guardia

Парад мальтийских рыцарей In Guardia Parade - это представление-реконструкция подлинного исторического события, которое регулярно проходит в важных военных укреплениях Мальты и Гоцо. Парад воссоздает картину проверки рыцарей дворца Главным Бейлифом, ответственным за военные дела.

Для реконструкции войска (всего пятьдесят) при полном параде выполняют строевые приемы, чтобы продемонстрировать Главному Бейлифу свою боеготовность в случае военной угрозы.

Как правило, парад начинается в 11 часов и длится 45 минут. Представление проходит в форте Сент-Эльмо, Валлетта. Однако в июне и июле спектакли могут перенести во Дворец Великого магистра. Дополнительную информацию можно найти в онлайн-календаре предстоящих событий на сайте: www.visitmalta.com или пишите на почту: info@visitmalta.com.

Рыцари Мальтийского ордена

Невозможно обойти вниманием наследие рыцарей Мальтийского ордена. Они подарили миру самый знаменитый символ острова - восьмиконечный мальтийский крест.

Ни одна эпоха не наложила такой отпечаток на Мальту, как 250-летнее существование Ордена. Все сохранилось в архивах, архитектуре и фольклоре Мальтийских островов - начиная от повседневной жизни Ордена и заканчивая их доблестными сражениями.

Чтобы отследить путь рыцарей, необходимо начать с мест, где они обосновались: три города и форт Сент-Анжело, а затем Валлетта, укрепленный город в стиле барокко, который был построен после Великой осады 1565 года.

Вы почувствуете их присутствие, блуждая по дворцам, дворикам и садам. Еще больше доказательств сможете найти в шедеврах военной инженерии и архитектуры: фортах, бастионах, сторожевых башнях, знаменах, церквях и соборах.