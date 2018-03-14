Новости

Ассанж прокомментировал выступление британского премьер-министра 18:46
Россельхознадзор намерен запретить ввоз белорусских помидоров 18:45
Кандидат в премьеры Италии пообещал бороться за отмену санкций против РФ 18:45
Названа причина гибели шести жителей дома в Подмосковье 18:38
Хью Лори предложили сыграть роль принца Филиппа в 3 сезоне "Короны" 18:35
Матвиенко призвала жестко отреагировать на действия Великобритании 18:31
СМИ: Прокуратура Кореи запросит ордер на арест экс-президента Ли Мен Бака 18:26
Мантуров: Фарнборо себя изжил, для России он неинтересен 18:20
Депутаты и философы призвали москвичей проголосовать на выборах 18:14
Марка Carl F. Bucherer приняла участие в Байкальском ледовом марафоне 18:13
Марго Робби снимется в новой картине Квентина Тарантино 18:12
Число жертв ЧП под Москвой выросло до шести 18:10
МИД РФ: Лавров не принимал приглашения посетить Великобританию 18:05
Косачев: Лондон ведет крайне грязную политическую игру 18:02
На Ярославском направлении восстановлено движение поездов 17:59
Маколей Калкин назвал Стивена Хокинга своим любимым героем "Симпсонов" 17:59
Латвия готова продлить забор на границе с Россией на 100 км 17:55
Житель Воронежа задержан за нападение на школьницу 17:54
СМИ: Великобритания полвека будет платить взносы после выхода из ЕС 17:45
"Нежно-ласковый, как кактус": вышел дублированный трейлер "Гринча" 17:42
"Газпром" и "Нафтогаз" обсудят разрыв контрактов в ближайшие дни 17:40
Жену экс-президента Южной Кореи допросят по подозрениям в коррупции 17:39
Сериал "Изгоняющий дьявола" оказался под угрозой закрытия 17:37
Слуцкий связал "дело Скрипаля" с выборами президента РФ 17:36
В Петербурге угонщик выпрыгнул из конвойной машины в канал 17:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
14.03.2018 18:26
Рубрика: В мире

СМИ: Прокуратура Кореи запросит ордер на арест экс-президента Ли Мен Бака

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Генеральная прокуратура Республики Корея запросит ордер на арест экс-президента Ли Мен Бака, который был сегодня вызван на допрос в качестве подозреваемого. Это решение фактически принято и будет оформлено в течение ближайших нескольких дней после приобщения к делу итогов допроса. Об этом сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на экспертов, а также источники, близкие к следствию.

Напомним, что 14 марта в Генеральную прокуратуру Республики Корея на допрос явился экс-президент РК 76-летний Ли Мен Бак. Он подозревается в совершении различных правонарушений во время нахождения на посту лидера страны. Среди возможных обвинений - коррупция, злоупотребление служебным положением, уклонение от уплаты налогов, нарушение Закона о выборах и ряд других. Всего - около двадцати статей. Ли пока отвергает все обвинения в свой адрес, считая их политической местью его противников во главе с нынешним президентом Мун Чжэ Ином.

Жену экс-президента Южной Кореи допросят по подозрениям в коррупции

Как сообщили сразу несколько газет и телеканалов Южной Кореи, допрос Ли Мен Бака просто поставит точку в завершении всех формальностей для предъявления официальных обвинений и запрос ордера на арест экс-президента. Сейчас уже арестованы ряд ключевых бывших помощников и секретарей Ли, которые проходят по тому же делу. Документы по одному из них - Ким Бэк Чуну, считавшемуся важнейшим соратником Ли, - уже переданы в суд. При этом Ким проходит по тому делу как "соучастник", тогда как Ли считается главным обвиняемым. В этой связи Генпрокуратура Кореи в течение ближайших нескольких дней обязательно запросит ордер на арест. Осталось лишь дождаться окончания допроса самого Ли и приобщения его показаний.

Напомним, что Ли Мен Бак стал пятым в истории Республики Корея президентом, в отношении которого прокуратура ведет следствие и которого подозревают в уголовно наказуемых преступлениях. До этого аналогичная участь постигла еще четырех экс-президентов Кореи. Отметим, что все они либо получили тюремные сроки (Чон Ду Хван и Ро Дэ У), либо покончили с собой (Но Му Хен), либо ожидают приговора в камере предварительного заключения (Пак Кын Хе).

Как сообщил южнокорейский телеканал SBS, комментируя продолжающийся в настоящий момент допрос Ли Мен Бака, экс-президент отрицает свою вину, однако следователи предоставили ряд таких документальных доказательств, "которые ввели Ли и его адвоката в замешательство". По информации телеканала, следователи пытаются добиться, чтобы Ли сознался самостоятельно, постепенно выкладывая имеющиеся у них весомые подтверждения возможных обвинений. Ли же пока отвечает, что либо не был осведомлен о тех или иных делах, либо не помнит обстоятельств ситуаций, произошедших несколько лет назад. Допрос ведут три сотрудника прокуратуры. Видеотрансляцию процесса в прямом эфире наблюдает руководство ведомства.

Действующий и бывший президенты Южной Кореи вступили в открытую борьбу

Ранее стало известно, что следователи намерены ограничиться одним лишь допросом Ли Мен Бака. В связи с большим количеством возможных обвинений допрос скорее всего затянется до утра 15 марта.

Отметим, что год назад другого экс-президента Кореи, Пак Кын Хе, допрашивали в общей сложности более 21 часа. Сейчас Пак арестована, находится в камере предварительного заключения, суд по ее делу ожидается в апреле этого года. Учитывая готовность следователей лишь один раз допрашивать Ли Мен Бака, это еще больше убедило экспертов в том, что Генпрокуратура окончательно решила добиться его ареста.

Главное сегодня

"Газпром" и "Нафтогаз" обсудят разрыв контрактов в ближайшие дни
Россельхознадзор намерен запретить ввоз белорусских помидоров
Умер режиссер "Мэри Поппинс, до свидания" Леонид Квинихидзе
Еврокомиссия объявила о подорожании шенгенских виз
ООН назвала самые счастливые страны мира