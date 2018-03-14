СМИ: Прокуратура Кореи запросит ордер на арест экс-президента Ли Мен Бака

Генеральная прокуратура Республики Корея запросит ордер на арест экс-президента Ли Мен Бака, который был сегодня вызван на допрос в качестве подозреваемого. Это решение фактически принято и будет оформлено в течение ближайших нескольких дней после приобщения к делу итогов допроса. Об этом сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на экспертов, а также источники, близкие к следствию.

Напомним, что 14 марта в Генеральную прокуратуру Республики Корея на допрос явился экс-президент РК 76-летний Ли Мен Бак. Он подозревается в совершении различных правонарушений во время нахождения на посту лидера страны. Среди возможных обвинений - коррупция, злоупотребление служебным положением, уклонение от уплаты налогов, нарушение Закона о выборах и ряд других. Всего - около двадцати статей. Ли пока отвергает все обвинения в свой адрес, считая их политической местью его противников во главе с нынешним президентом Мун Чжэ Ином.

Как сообщили сразу несколько газет и телеканалов Южной Кореи, допрос Ли Мен Бака просто поставит точку в завершении всех формальностей для предъявления официальных обвинений и запрос ордера на арест экс-президента. Сейчас уже арестованы ряд ключевых бывших помощников и секретарей Ли, которые проходят по тому же делу. Документы по одному из них - Ким Бэк Чуну, считавшемуся важнейшим соратником Ли, - уже переданы в суд. При этом Ким проходит по тому делу как "соучастник", тогда как Ли считается главным обвиняемым. В этой связи Генпрокуратура Кореи в течение ближайших нескольких дней обязательно запросит ордер на арест. Осталось лишь дождаться окончания допроса самого Ли и приобщения его показаний.

Напомним, что Ли Мен Бак стал пятым в истории Республики Корея президентом, в отношении которого прокуратура ведет следствие и которого подозревают в уголовно наказуемых преступлениях. До этого аналогичная участь постигла еще четырех экс-президентов Кореи. Отметим, что все они либо получили тюремные сроки (Чон Ду Хван и Ро Дэ У), либо покончили с собой (Но Му Хен), либо ожидают приговора в камере предварительного заключения (Пак Кын Хе).

Как сообщил южнокорейский телеканал SBS, комментируя продолжающийся в настоящий момент допрос Ли Мен Бака, экс-президент отрицает свою вину, однако следователи предоставили ряд таких документальных доказательств, "которые ввели Ли и его адвоката в замешательство". По информации телеканала, следователи пытаются добиться, чтобы Ли сознался самостоятельно, постепенно выкладывая имеющиеся у них весомые подтверждения возможных обвинений. Ли же пока отвечает, что либо не был осведомлен о тех или иных делах, либо не помнит обстоятельств ситуаций, произошедших несколько лет назад. Допрос ведут три сотрудника прокуратуры. Видеотрансляцию процесса в прямом эфире наблюдает руководство ведомства.

Ранее стало известно, что следователи намерены ограничиться одним лишь допросом Ли Мен Бака. В связи с большим количеством возможных обвинений допрос скорее всего затянется до утра 15 марта.

Отметим, что год назад другого экс-президента Кореи, Пак Кын Хе, допрашивали в общей сложности более 21 часа. Сейчас Пак арестована, находится в камере предварительного заключения, суд по ее делу ожидается в апреле этого года. Учитывая готовность следователей лишь один раз допрашивать Ли Мен Бака, это еще больше убедило экспертов в том, что Генпрокуратура окончательно решила добиться его ареста.