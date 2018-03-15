Григорий Рапота и полпред в ЦФО обсудили перспективы сотрудничества

14 марта состоялась встреча полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева и Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты. Об этом сообщает пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства.

В ходе встречи обсуждались перспективные направления сотрудничества между Республикой Беларусь и регионами Центрального федерального округа в сфере торгово-экономических отношений, социальных и культурных связей.

Сегодня с Беларусью активно сотрудничают не только приграничные территории, но и другие регионы округа.

В Орловской области в 2018 году планируется увеличить товарооборот с Беларусью минимум в два раза, а также расширить сотрудничество в области социально-культурного обмена.

Атомщики из наукограда Обнинска Калужской области принимают активное участие в строительстве первой белорусской АЭС в Островце. Продолжается сотрудничество Калужской области и Республики Беларусь в сфере жилищного строительства, формирования социальной и инженерной инфраструктуры новых микрорайонов.

Правительство Ярославской области также расширяет сферы сотрудничества с белорусcкой стороной. В планах промышленников и предпринимателей Ярославской области - посещение Беларуси в апреле 2018 года.