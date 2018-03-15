Вышел русский трейлер "Во власти стихии" Бальтасара Кормакура

Талантливый режиссер Бальтасар Кормакур, один из столпов современного исландского кинематографа, попеременно пробует свои силы то в голливудских проектах, то на привычной родной почве, снимая мрачные северные драмы.

Его первое, но достаточно уверенное появление по другую сторону Атлантики в 2015-м было ознаменовано созданием впечатляющего по части съемок и мастерского с точки зрения использования эстетического потенциала природных красот фильма-катастрофы "Эверест" (Everest) c Джейсоном Кларком, Джейком Джилленхоллом, Кирой Найтли и Эмили Уотсон.

Затем последовало создание 20-серийного клаустрофобического детектива "Капкан" (Ófærð) в лучших традициях скандинавского нуара, а после этого - психологическая картина "Клятва" (Eidurinn) о беспомощности отца в деле спасения собственной дочери, запутавшейся в сетях порока.

В этом году зрители станут свидетелями возвращения Кормакура в международный кинематограф - очередной фильм-катастрофа "Во власти стихии" (Adrift) готовится к своему появлению на экранах.

Сюжет картины основан на реальных событиях и представляет собой историю любви двух людей, одинаково преданных как друг другу, так и общему увлечению, сделавшему их романтическую связь еще более прочной - речь идет о страсти к бескрайним морским просторам. Познакомившись на Таити, Тами и Ричард вынашивают планы о совместном путешествии - и в один прекрасный миг мечты становятся реальностью. Они вдвоем отправляются в путешествие на яхте по Тихому океану.

Имея все необходимое снаряжение, герои уверены, что наилучшим образом подготовились к предстоящему событию. Однако власть над погодой до сих пор принадлежит отнюдь не человеку. Ничего не подозревая, они берут курс в ту сторону, где бушует один из самых сильных ураганов в истории наблюдений. Их яхта не выдерживает натиска стихии, Тами теряет сознание, а когда приходит в себя, ее глазам открывается печальная картина: у Ричарда серьезные травмы, судно непригодно для использования, а помощи ждать абсолютно неоткуда.

"Во власти стихии" станет третьей работой в фильмографии Кормакура, основанной на реальных событиях - помимо "Эвереста", в 2012 году он снял фильм "Пучина" (Djúpið) о крушении рыболовецкого судна у берегов Исландии.

В главных ролях снялись американская актриса Шейлин Вудли ("Дивергент", "Сноуден", сериал "Большая маленькая ложь") и британец Сэм Клафлин ("Голодные игры", "До встречи с тобой", "Моя кузина Рэйчел").

Мировая премьера картины намечена на 31 мая 2018 года, а в российских кинотеатрах она появится 28 июня.