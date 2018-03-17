23-й тур РФПЛ поделен на две части - некоторые матчи пройдут 17 марта, а некоторые - в апреле. Так уж вышло, что "Спартак" проведет свою игру сегодня, а "Локомотив", ЦСКА и "Зенит" сыграют 18 апреля.

Действующий чемпион отправится в Казань, где "Рубин" в любом состоянии крайне неохотно раздает очки даже "Барселоне". Казанцы все еще переживают масштабную перестройку и находятся в поиске своей лучшей игры.

С приходом Курбана Бердыева "Рубин" подтянул защиту, а этой зимой усилил и среднюю линию. В текущем сезоне татарстанский клуб ни разу не пропустил больше двух мячей, а дважды забить казанцам смогли лишь "Краснодар", "Зенит" и "Уфа". Стоит ли говорить, насколько трудная задача стоит перед "Спартаком". В первом круге только благодаря голу Промеса "спартаковцы" одержали победу с минимальным счетом.

Москвичи все еще пытаются отыграть восьмиочковое отставание от "Локо". Кроме того, плотность на вершине турнирной таблицы такова, что любая ошибка способна мгновенно отбросить команду со второго на пятое место. К счастью, благодаря календарю "красно-белые" уже сыграли со всеми прямыми конкурентами. Добавим, что беспроигрышная серия "Спартака" длится аж с августа и составляет уже 15 матчей.

Сможет ли продлить "Спартак" столь внушительный отрезок, либо же "Рубин" станет автором сенсации,узнаем этим субботним вечером. Онлайн-трансляция матча начнется в 19:00 по московскому времени, увидимся!