Скотленд-Ярд рассказал о ходе расследования отравления Скрипалей

Отравление бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в городке Солсбери продлится много месяцев. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.

"Это одно из самых масштабных и самых сложных расследований, которым занималось британское контртеррористическое подразделение полиции, и мы благодарим общественность за ее неубывающую поддержку. Весьма вероятно, что расследование займет много месяцев", - говорится в коммюнике полицейского управления, цитаты из которого приводит ТАСС.

По данным Скотленд-Ярда, круглосуточные следственные действия в небольшом городе, расположенном в 140 км от Лондона, проводят около 250 специалистов по борьбе с терроризмом. Они уже отсмотрели 4000 часов записей с камер видеонаблюдения, собрали порядка 800 улик, взяли показания почти у четырех сотен свидетелей и продолжают опросы и сбор материалов. При этом на месте преступления сотрудники правоохранительных органов используют специальное защитное снаряжение.

Что касается вопроса информирования общественности, то, как заявили в полиции, там обязаны "обеспечивать баланс между доведением информации до сведения общественности, защитой неприкосновенности нашей работы и планированием любых потенциальных судебных разбирательств".

Напомним, что британские власти, не дожидаясь завершения расследования, обвинили Россию в причастности к отравлению Скрипалей с использованием нервно-паралитического химического вещества. Москва отрицает любые обвинения и безуспешно пытается добиться от Лондона предоставления каких-либо доказательств или доступа к самим Скрипалям. Впрочем, накануне министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поддержал совместное расследование инцидента.