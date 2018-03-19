Новости

Президент США предложил казнить наркоторговцев 00:59
В Белом доме "не удивились" победе Путина на выборах 00:51
В Барселоне освободили взятую в заложники жену консула Мали 00:27
Скотленд-Ярд рассказал о ходе расследования отравления Скрипалей 19.03.2018
Глава Совета Европы поздравил Путина с победой на выборах 19.03.2018
В Москве в школу ворвался мужчина с топором 19.03.2018
Британия применила новые меры давления на СМИ России 19.03.2018
РФ заблокировала обсуждение в СБ ООН заседание по правам человека в Сирии 19.03.2018
Дамаск потребовал от Анкары немедленно покинуть территорию Сирии 19.03.2018
МИД: "Делом Скрипаля" Лондон отвлекает британцев от проблем с Brexit 19.03.2018
Минобороны: Боевики в Сирии готовят провокацию с отравляющими веществами 19.03.2018
В Барселоне малиец захватил в заложники женщину 19.03.2018
ЦБ РФ стал почти стопроцентным владельцем уставного капитала Бинбанка 19.03.2018
Беспилотный автомобиль Uber впервые насмерть сбил пешехода в США 19.03.2018
Меркель поздравила Путина с победой на выборах президента России 19.03.2018
Международные правозащитники призвали Киев признать наличие "тайных тюрем" 19.03.2018
Титов рассказал о реакции Путина на свой список 19.03.2018
В ОБСЕ призвали Киев отказаться от практики выдворения журналистов 19.03.2018
СК начал проверку по факту дебоша на борту самолета из Гоа 19.03.2018
В Трире на светофорах появится Карл Маркс 19.03.2018
Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах 19.03.2018
В Томске на ребенка обрушилась снежная глыба 19.03.2018
На Ямале школьницу насмерть засыпало снегом 19.03.2018
ООН раскритиковала Киев за нежелание расследовать убийства на "майдане" 19.03.2018
Дорожники предупредили о сужении Ярославского шоссе до 2020 года 19.03.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ" обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
Задайте вопрос послу Беларуси в России Игорю Петришенко
19.03.2018 23:54
Рубрика: В мире

Скотленд-Ярд рассказал о ходе расследования отравления Скрипалей

Отравление бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в городке Солсбери продлится много месяцев. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.

"Это одно из самых масштабных и самых сложных расследований, которым занималось британское контртеррористическое подразделение полиции, и мы благодарим общественность за ее неубывающую поддержку. Весьма вероятно, что расследование займет много месяцев", - говорится в коммюнике полицейского управления, цитаты из которого приводит ТАСС.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Песков: Лондону предстоит подкрепить свои обвинения или извиниться

По данным Скотленд-Ярда, круглосуточные следственные действия в небольшом городе, расположенном в 140 км от Лондона, проводят около 250 специалистов по борьбе с терроризмом. Они уже отсмотрели 4000 часов записей с камер видеонаблюдения, собрали порядка 800 улик, взяли показания почти у четырех сотен свидетелей и продолжают опросы и сбор материалов. При этом на месте преступления сотрудники правоохранительных органов используют специальное защитное снаряжение.

Что касается вопроса информирования общественности, то, как заявили в полиции, там обязаны "обеспечивать баланс между доведением информации до сведения общественности, защитой неприкосновенности нашей работы и планированием любых потенциальных судебных разбирательств".

Напомним, что британские власти, не дожидаясь завершения расследования, обвинили Россию в причастности к отравлению Скрипалей с использованием нервно-паралитического химического вещества. Москва отрицает любые обвинения и безуспешно пытается добиться от Лондона предоставления каких-либо доказательств или доступа к самим Скрипалям. Впрочем, накануне министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поддержал совместное расследование инцидента.

На здании британского МИД в Лондоне появилась проекция с Путиным

Главное сегодня

Песков рассказал о плане Путина
Кремль: Отношения с Западом не повлияют на формирование нового кабмина
Косачев: Попытки создать конфликт между властью и обществом провалились
Меркель отклонила предложение Климкина о санкциях против Шредера
Госдолг США достиг 21 триллиона долларов