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20.03.2018 03:03
Рубрика: Власть

Наблюдатель из США назвал выборы президента РФ честными и открытыми

Приехавший из Нэшвилла американский адвокат Клайн Престон назвал прошедшие выборы в России честными и открытыми. Как пишет РИА Новости, гость из США посетил избирательные участки в Севастополе, Владимире, Суздале, Лесном, а также ЦИК в Москве. "Выборы прошли в соответствии с международными нормами", - подчеркнул Престон.

Фото: Сергей Куксин/РГ
ЦИК: Выборы-2018 прошли в соответствии с нормами международного права

А комментируя результаты, он отметил, что "сокрушительная победа президента Путина - это явный знак доверия его политике и руководству". Американский наблюдатель обратил внимание еще на один интересный факт - явка на выборах в Соединенных Штатах в 2016 году была ниже, чем в России в этом году.

Добавим, что за голосованием 18 марта наблюдали около полутора тысяч человек из 109 стран мира. Глава миссии наблюдателей от КНР Чжан Дэгуан рассказал, что в день выборов он и его коллеги посетили семь избирательных участков Москвы, следили за процессом - от выдачи бюллетеней до их обработки.

"Мы считаем, что президентские выборы в РФ прошли вполне легитимно, демократично, прозрачно и справедливо. Избирательный процесс тоже прошел очень успешно, не было никаких нарушений", - рассказал Чжан Дэгуан.

Фото: corriere.it
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Положительно отозвался о ходе выборов и представитель Института демократии и сотрудничества в Париже Морис Бонно. "Мы были в Алтайском крае, объездили весь регион от севера до юга. Мы посетили множество избирательных участков в самых больших городах этого региона - Бийске и Барнауле - и не обнаружили серьезных нарушений", - сказал он.

Напомним, на состоявшихся 18 марта выборах больше всего голосов (76,68%) набрал действующий глава государства Владимир Путин. Такие данные озвучили в ЦИК по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов.

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