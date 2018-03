"Симпсоны" трогательно почтили память Стивена Хокинга

Создатели знаменитого мультсериала "Симпсоны" почтили память великого британского ученого Стивена Хокинга, скончавшегося 14 марта в возрасте 76 лет.

18 марта в эфир родного для Симпсонов телеканала Fox вышел двенадцатый эпизод текущего 29-го сезона культового телешоу, посвященный памяти выдающегося физика.

Завершается серия под названием "Гомер там, где нет искусства" (Homer is Where the Art Isn't) кадром, где он и Лиза Симпсон - самая умная представительница не только своей семьи, но и, возможно, всего города - летят над Спрингфилдом на его уже известном поклонникам сериала кресле-вертолете.

Трогательной картинкой поделился в своем Twitter исполнительный продюсер "Симпсонов" Мэтт Селман.

Хокинг не только был большим поклонником американского мультяшного семейства, но и неоднократно появлялся в "Симпсонах" в камео. Для кого-то даже став любимым персонажем анимационного ситкома.