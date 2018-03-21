На АвтоВАЗе прокомментировали "дефицит" Lada Vesta

Дефицита автомобилей Lada Vesta нет, несмотря на растущую популярность этой модели. Так на АвтоВАЗе прокомментировали сообщения СМИ о том, что дилерам автогиганта в мае могут не достаться седаны и универсалы семейства Vesta.

- Компания заявляет, что машин в сети достаточно, и не комментирует внутренние процессы взаимоотношений с дилерами. Популярность модели растет, мы стараемся выполнить заказы наших партнеров, - сообщили "РГ" в пресс-службе АвтоВАЗа.

Ранее издание "Ведомости" рассказало об отсутствии Vesta в списке автомобилей, доступных дилерам Lada в мае. В качестве причины назывались якобы майские каникулы, на которые уйдет ижевский автозавод, где производятся седаны и универсалы. Кроме того, продавцы называют недостаточными и сами квоты, выделяемые им автогигантом на эти машины. Между тем, складские запасы Lada Vesta дилеры оценили на уровне месячных продаж.

Отметим, что 15 марта производство популярного седана Lada Granta было перенесено из Ижевска в Тольятти с тем, чтобы на заводе в Удмуртии увеличить выпуск автомобилей семейства Vesta.

Отметим, что, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, Lada Vesta по итогам двух первых месяцев года занимает второе место по продажам в России. За этот период дилеры отгрузили клиентам 15 152 автомобиля - на 65% больше, чем годом ранее. При этом в феврале модель установила собственный рекорд за всю историю - 8 979 экземпляров. Это объясняется в том числе растущей популярностью универсалов Vesta SW и SW Cross.

Кстати, вскоре семейство Lada Vesta будет расширено за счет кроссовой версии седана. Накануне в интернете появились "живые" снимки таких автомобилей.