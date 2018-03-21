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21.03.2018 10:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске возбудили два дела после взрыва газа

Текст: Наталья Граф (Омск)
Следователи устанавливают причины взрыва бытового газа в омской девятиэтажке. Пострадавшая хозяйка квартиры скончалась в больнице.
Фото: vk.com/murmansk_dtp
Взрыв газа в жилом доме Мурманска попал на видео

- По факту воспламенения газо-воздушной смеси в квартире дома № 51 на улице 3 Молодежная полиция возбудила два уголовных дела - по статье 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и статье 168 УК РФ (Уничтожение имущества по неосторожности). В настоящее время они переданы в следственный комитет, - сообщила "РГ" официальный представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Хлопок газа в девятиэтажке на улице 3 Молодежная произошел вечером 17 марта. Взрывной волной на улицу выбросило 46-летнюю хозяйку квартиры. Ее госпитализировали с травмами и ожогами 85 процентов тела. Пострадавшая несколько дней находилась в коме, но врачи не смогли ее спасти. Сегодня около пяти часов утра омичка скончалась. Погибшая проживала вместе с 47-летним неработающим супругом и 15-летним сыном. В момент происшествия их не было дома.

Во время осмотра места происшествия следователи обнаружили в квартире шесть газовых баллонов емкостью 50 литров и один - 27 литров, а также устройство с охлаждающей системой и компрессором. Баллоны были полупустыми.

По одной из версий, хозяин квартиры воровал газ из центрального газопровода. Он сделал самовольную врезку в трубу прямо в квартире и заправлял баллоны. Были предположения, что мужчина торговал газом. Однако хозяин квартиры уверяет, что использовал его для личных нужд - заправки собственного автомобиля, а также отопления в квартире. На батареях у него стояли заглушки.

По всей видимости, в квартире произошла утечка газа. В момент происшествия хозяйка готовила ужин. Для установления точных причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.

Между тем это уже четвертый взрыв бытового газа в Омской области за последнее время. В конец января газовый баллон взорвался в селе Седельниково Омской области - погибли пятеро детей. В декабре взрыв произошел в многоэтажке на улице 2-й Амурский проезд. Заселившаяся в новостройку семья готовила ужин при помощи переносного баллона - дом еще не был подключен к газу. Из-за взрыва пришлось выселить весь подъезд - одна из стен рухнула. 12 января газовый баллон взорвался и в пятиэтажном доме по улице 5-я Кордная, 9. При взрыве серьезно пострадала многодетная семья. Родители и четверо детей долгое время находились в больнице и до сих пор не могут оправиться от случившегося.

Все происшествия причинили городу многомиллионный ущерб. Дома ремонтируют за счет омской администрации. После взрывов в Омске объявили режим ЧС. Власти региона потребовали навести порядок на рынке продаж сжиженного газа. Надзорным органам поручили проверить все АЗС. Продажей и заправкой бытовых баллонов разной емкости для населения на территории региона занимаются десятки газонаполнительных станций. Далеко не везде соблюдаются правильность заправки, контроль веса топлива и герметичность баллонов в установленном законом порядке, не говоря уже о том, что некоторые и вовсе не имеют права обслуживать население.

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