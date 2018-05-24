Volkswagen рассекретил дизайн "народного кроссовера" для России

Volkswagen опубликовал официальные изображения нового кроссовера Tharu, который компания обещает привезти в Россию в 2020 году.

Машина, как не трудно догадаться при внимательном изучении иллюстраций, будет представлять собой перелицованный в стиле VW Terramont вариант "паркетника" Skoda Karoq, который до сих пор не добрался до российского рынка, а теперь может лишиться последних шансов. Правда, китайский вариант Tharu, представленный на изображениях, длиннее европейского Karoq, поскольку за его основу взята длиннобазная версия чешского кроссовера. В итоге машина получилась размером почти с Tiguan - 4 453 мм в длину, 1 841 мм - в ширину и 1 632 мм - в высоту. Разница с представленным у нас кроссовером минимальна - Tharu только на 33 мм короче и на 41 мм ниже.

Судя по всему, в России машина будет гораздо компактнее. И, вероятно, дешевле - за счет опций, менее мощных двигателей и исключительно переднего привода. На это стоит надеяться по двум причинам. Во-первых, Tharu и Tiguan ни к чему соперничать в одной ценовой категории (сейчас последний продается минимум за 1 349 000 рублей). А во-вторых, в самой компании ранее назвали будущую новинку Volks-SUV - "народным кроссовером". По логике вещей, это должно характеризовать его как доступный автомобиль.

VW Tharu. Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Известно, что первые товарные Tharu появятся на рынке уже в текущем году - в том же Китае. Затем производство будет расширено до 400 тысяч единиц в год за счет заводов в Мексике, Аргентине и России. Это связано с тем, что модель выйдет на азиатские, американские и восточноевропейские рынки. В Западной Европе ее не будет, чтобы не создавать ненужную конкуренцию компактному SUV под названием T-Roc.

А вот технических подробностей о новинке пока нет. Китайские СМИ утверждают, что в моторную гамму войдут бензиновые турбомоторы объемом 1,2 и 1,4 литра с отдачей в 116 и 150 л.с. в паре с шестиступенчатой "механикой" либо семидиапазонным "роботом" с двумя сцеплениями. Официальная информация наверняка появится летом - ближе к старту производства.