Джон Малкович сыграет Пуаро в новой экранизации Агаты Кристи

Джон Малкович проверит свои "маленькие серые клеточки" в роли Эркюля Пуаро в мини-сериале "Убийства по алфавиту".

Актеру будет непросто - каноничный образ Пуаро уже навеки впечатан в историю кинематографа Дэвидом Суше и дополнен недавними пышными и прибыльными усами Кеннета Брана.

Однако на стороне Малковича будет гигантский сценический опыт, рыжий удалец Руперт "Рон Уизли" Гринт и три эпизода, которые поставит режиссер Алекс Габасси ("Хроники Франкенштейна") на основе сценария Сары Фелпс (мини-сериалы "Большие надежды", "Оливер Твист"), сообщает Deadline.

Проектом-реинкарнацией одного из самых популярных персонажей писательницы Агаты Кристи, которая по количеству экранизаций своих произведений может соревноваться с таким титаном, как Стивен Кинг, занимаются Amazon и BBC One.

Кроме Малковича и Гринта, в съемках примут участие Эндрю Бьюкен ("Убийство на пляже"), Имон Фаррен ("Твин Пикс"), Тара Фитцджеральд ("Игра престолов"), Бронвин Джеймс ("Куртизанки") и Фрейя Мейвор ("Молокососы").

В центре закрученного сюжета таинственный маньяк, убивающий в алфавитном порядке людей, которые вроде бы никак друг с другом не связаны, даже какими-либо малейшими деталями.

Серийный убийца, который словно издевается над не успевающим за ним правосудием, практически всегда оставляет рядом с телом железнодорожный справочник, а также уведомляет Пуаро, где и когда произойдет следующая трагедия.

Произведение ранее уже экранизировалось - в 1965 году, где Пуаро сыграл Тони Ренделл. В 1992-м оно стало основой для эпизода телесериала "Пуаро" с Дэвидом Суше.

Джеймс Причард, правнук Кристи, спродюсирует проект.

Съемки начнутся в июне нынешнего года.