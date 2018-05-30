Кремль призвал провести настоящее расследование убийства Бабченко

"Произошла трагедия, погиб гражданин РФ, у него большая семья, которая лишилась своего кормильца, и мы соболезнуем родным и близким, - сказал он. - Мы решительно осуждаем это убийство, и мы надеемся на настоящее, а не показушное расследование с целью выявления тех, кто за этим убийством стоит".

Представитель Кремля отметил, что в последнее время "Украина становится опасным местом для работы журналистов".

"Мы знаем, что там гибнет много журналистов, их выгоняют из страны, за журналистскую деятельность их швыряют в застенки, - продолжил представитель Кремля. - Мы считаем это недопустимым, это должно быть темой для очень жесткой международной реакции, которая подвигнет украинские власти на действенные меры с целью выправления ситуации".

Верхом цинизма назвал Песков обвинения Киева о причастности России к убийству Бабченко: "Это верх цинизма на фоне такого жестокого убийства - так русофобски сотрясать воздух, вместо того, чтобы говорить о необходимости проведения тщательного и беспристрастного расследования".

Напомним, что журналиста Аркадия Бабченко застрелили вчера вечером на пороге квартиры, он скончался по дороге в больницу.