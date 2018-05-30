В Нижегородской области разработают программу оценки качества медуслуг

В Нижегородской области будет разработана комплексная программа оценки качества медицинских услуг, которая позволит пациентам лучше ориентироваться, в какое лечебное учреждение им стоит обращаться за помощью. Об этом в ходе круглого стола в "Российской газете", посвященного теме качества социальных услуг, заявил и. о. заместителя губернатора региона Сергей Шевченко.

- Этот вопрос я поставил на недавнем координационном совете по здравоохранению, разработкой системы занимается и минздрав региона, и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС), привлечены и страховые компании. В частности, речь идет о том, что они должны не только заниматься финансированием лечения, но и участвовать в организационном процессе. Я бы хотел, чтобы у нас появились страховые консультанты, которые будут помогать людям правильно выбирать лечебное учреждение, - пояснил Сергей Шевченко. - Пока же страховщики сконцентрированы на том, чтобы проверять истории болезни, часто применяют санкции к больницам по формальным нарушениям, из-за чего последние не получают весь объем средств.

Другой аспект проблемы - как пациент может оценить качество уже оказанной ему медицинской услуги? Понятно, что у большинства людей нет профессиональных знаний в этой сфере, правовой подготовки, позволяющей разобраться в законодательстве, хотя формализованные стандарты работы медучреждений давно существуют.

Сергей Шевченко признал, что нередко пациенты действительно остаются недовольны качеством медуслуг, особенно это касается людей с хроническими заболеваниями, среди них уровень удовлетворенности системой здравоохранения составляет всего 15 процентов. Зачастую это связано с субъективными факторами, такими как общая атмосфера в лечебных учреждениях, комфортность условий предоставления медицинских услуг, в том числе время ожидания, отношение персонала. С тем, что в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" называется независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями.

- Пациенты психологически уязвимы, и если человеку просто оказать поддержку, провести по кабинетам, рассказать о заболевании и перспективах лечения, его восприятие ситуации, скорее всего, станет более позитивным, - привел пример Сергей Шевченко, - а когда человек видит огромную очередь возле кабинета, настроение падает. В некоторых медучреждениях даже вводят штатных психологов, прежде всего это касается работы с онкопациентами, и это очень правильно.

В то же время эксперты отметили, что качество медицинских услуг во многом зависит от того, как сами пациенты относятся к своему здоровью, соблюдают ли предписания врача и так далее.

Валерий Пуршев и Ольга Никитина. Фото: Николай Нестеренко

- Любой больной оценивает оказанную ему помощь по результату - вылечился или нет. Если говорить объективно, то сейчас реализуется множество федеральных программ, благодаря которым заметно улучшилось оснащение больниц дорогостоящим оборудованием, но результаты не всегда те, которые мы ожидаем, потому что сами пациенты после проведенного успешного лечения, часто ведут себя безответственно по отношению, не выполняя предписаний врачей, которые направлены на закрепление результатов лечения и реабилитацию, - считает координатор проекта "Нижегородская область: качество жизни" Валерий Пуршев. - Сегодня нужно образовывать население, учить людей следить за собой, заинтересовать в том, чтобы они вели здоровый образ жизни.

На круглом столе прозвучала даже мысль, что для безответственных пациентов, возможно, стоит ввести повышенные страховые тарифы: не соблюдаешь режим, предписанный врачом, и тогда дальнейшее лечение тебе обойдется дороже, по типу того, как это происходит с ОСАГО. Впрочем, эксперты сошлись во мнении, что сегодня такой механизм имеет мало шансов на реализацию.

Развивая мысль об ответственности пациентов, заместитель главного врача по медицинской части Нижегородской областной больницы имени Семашко Николай Миронов отметил, что раньше, в советское время, существовало понятие санитарной культуры населения, о котором сегодня позабыли.

- Люди лучше понимали, с чем они могут столкнуться в результате того или иного заболевания, узнавали в СМИ о правилах здорового образа жизни. Та государственная система, которая раньше работала, сегодня отсутствует. Эта функция отдана на откуп медицинским учреждениям, которые проводят эти мероприятия, сами распечатывают брошюры и памятки для больных, например, в рамках диспансеризации. Пациент должен быть грамотным, а сделать его таким - задача государства, - считает Николай Миронов.

- Несколько лет назад мы с одной пациентской организацией проводили серьезный исследовательский проект, в рамках которого изучали онкологическую сферу. Несмотря на психологическую сложность, эта работа дала очень много, в том числе с точки зрения понимания философских основ современного здравоохранения, - рассказал в свою очередь директор экспертного клуба "Мера" Сергей Борисов. - Мы пришли к выводу, что в нашем обществе образовалась некая зона недосказанности вокруг этой проблемы. Еще в советское время иногда поднимался вопрос: а кто вообще отвечает за здоровье человека? Чем больше медицина развивается, тем объективно больше к ней может быть претензий в плане ожидания пациентов. В ситуации, когда человек оказывается лицом к лицу с врачом, все претензии мы направляем к нему, а он не Бог - он не может нам дать бессмертия и абсолютного здоровья, он может нам помочь.

В советское время, продолжил Сергей Борисов, предполагалось, что за здоровье больше отвечает государство, а не сам человек, потому что государство контролировало все сферы и было единственным работодателем, оно было напрямую заинтересовано в том, чтобы люди были трудоспособны, хорошо себя чувствовали. Сейчас вроде как люди должны заботиться о себе самостоятельно, но пришло ли это осознание, ответственность за свое здоровье?

- В обществе этот вопрос толком не проговорен, как и то, на какой набор услуг человек имеет право в случае болезни, что платно, а что бесплатно, четкого понимания нет. Например, в какую поликлинику обращаться, если в округе их пять? Это не то же самое, что с булочной, когда попробовал хлеб из каждой, да и выбрал. С поликлиниками и больницам так не получится, потому что цена ошибки высока. Пока общество не вовлечено в эту дискуссию, а нам нужно пройти этот этап, - заключил Сергей Борисов.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко обратила внимание, что, несмотря на развитие материально-технической базы лечебных учреждений, медицины в целом, люди продолжают верить в чудо.

- Например, за последние два года мы через суд ликвидировали несколько частных якобы медицинских учреждений, где обманывали потребителей, включая в договор услуги, ущемляющие права, или вынуждали брать в кредит огромные суммы, зарабатывая на несчастье людей, - отметила Наталия Кучеренко. - Поэтому наряду с надзорными функциями мы большое внимание уделяем профилактике правонарушений. В том числе проводим лекции в школах, объясняя детям и родителям, почему нужно правильно питаться, как сидеть за партой, чтобы не было сколиоза. Стараемся с раннего возраста внушить мысль о пользе здорового образа жизни, чтобы в будущем люди не попадали в различные неприятные ситуации.

Заместитель главного врача Нижегородской областной больницы имени Семашко Николай Миронов также напомнил, что говорить о высоком качестве услуг можно лишь тогда, когда в наличие есть подготовленные кадры.

- Сейчас подготовка медиков хромает. Думаю, это обусловлено в основном платным образованием. При устройстве на работу специалиста я спрашиваю у него, какой был средний балл в медакадемии. А многие даже не задумываются об этом. Раньше же это был важнейший критерий. Когда я окончил Горьковский мединститут в 1981 году, мой средний балл составлял 4,55, и я шел по распределению в числе первых 50 человек, которым предоставили более вольготные условия в плане выбора места работы, - поделился Николай Миронов. - Сейчас средний балл не является конкурентным преимуществом. Скорее, обращают внимание на общее формирование специалиста: как он понимает систему здравоохранения, как подготовлен по основному виду деятельности, сколько провел оперативных вмешательств, предыдущие места работы и другое.

При этом подготовка ответственных, думающих специалистов начинается еще со школы, и здесь возникает вопрос о качестве образовательных услуг в регионе и воспитании подрастающего поколения.

- В советское время воспитанием детей занималась мощная пионерская организация, сейчас в школах финансируется только учебный процесс. Если я как директор хочу принять на работу педагога допобразования, то мне придется его содержать за счет уменьшения стимулирующих оплат остальным, - отметил директор школы № 91, депутат городской думы Нижнего Новгорода Игорь Богданов. - Мы занимаемся воспитанием в свободное от работы время. Сегодня учителя учатся, а дети тестируются. Фактически мы не видим в школе учителей. Родители ждут от школы качественного обучения и хорошего воспитания. Ни того ни другого сегодня мы дать не можем, - признал Игорь Богданов.

По его словам, школы "не могут дойти до детей", потому что образовательные учреждения заваливают бумагами. В день приходит по 15-20 запросов.

- Когда 30 лет назад я начинал работать директором школы, то успевал ежедневно проводить уроки, вел секцию спортивного альпинизма, занимался велотренировками и успевал заниматься ремонтом школы. Сегодня времени хватает только на отчеты. Раньше у меня был один заместитель, а сегодня пять, и мы ничего не успеваем. Поэтому родители поняли, что от школы ждать нечего, и там скучно, - подытожил Игорь Богданов.

Ирина Ярцева, директор нижегородского лицея № 8, где ведется углубленная подготовка учащихся по предметам естественнонаучного цикла, поддержала коллегу и заметила, что сейчас образование сводится к успешному поступлению в вуз.

Сергей Шевченко и Наталия Кучеренко. Фото: Николай Нестеренко

- Но нам не нужны злые гении! Нам нужны патриоты, человечные, милосердные, думающие о будущем люди. Поэтому воспитание первостепенно. Если есть подушевое финансирование на образование, то, наверное, должен подниматься вопрос о подушевом финансировании на воспитание. Хорошие кадры определяют систему, с одним часом в неделю углубленных занятий по химии и биологии в городе не будет врачей, нужно по пять часов. Причем эти занятия должен вести специалист высокого уровня, которых сложно найти. Кадры стареют. Сейчас в нижегородских школах учителей предпенсионного и пенсионного возраста - 60 процентов. Если здравоохранение - это лицо общества сегодня, то образование - это лицо общества завтра, - подчеркнула Ирина Ярцева.

Мнение



Ольга Никитина, региональный координатор федерального проекта партии "Единая Россия" "Единая страна - доступная среда":

- В моей компетенции вопросы, связанные с оказанием государственных и муниципальных услуг людям с ограниченными возможностями, прежде всего детям. В связи с этим можно поприветствовать ту тенденцию, что правительство Нижегородской области через Центр инноваций социальной сферы ставит вопрос о возможности делегирования права оказания социальных услуг некоммерческим организациям (НКО). Причем это не посредники между региональным или муниципальным бюджетом и малоимущими, не лишнее передаточное звено, а во многих случаях более эффективный инструмент оказания адресной помощи населению, поскольку именно НКО чаще всего взаимодействуют с нуждающимися. Они гибкие в формах и методах работы, оперативно получают информацию об изменении видов помощи, которая нужна людям. Важно, чтобы НКО понимали свою ответственность за использование государственного ресурса на реализацию социальных услуг населению, а сами люди, которым оказывают помощь, - за грамотное и эффективное использование услуги. Чтобы добиться последней цели, НКО должны проводить разъяснительную работу среди своих адресатов.