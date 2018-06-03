Семьи жертв нападения на храм в Грозном получили по миллиону рублей

Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова выделил денежные средства в поддержку родным полицейских, погибших и пострадавших во время нападения на храм Михаила Архангела в Грозном.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Чечни, отцу погибшего старшего сержанта полиции Владимира Горского и жене погибшего старшего сержанта Кайрата Рахметова фонд выделил по одному миллиону рублей, а семьям раненых Владимира Дементьева и Николая Горбунова - по 500 тыс. рублей.

19 мая в Грозном четверо вооруженных боевиков напали на храм Архангела Михаила и пытались захватить заложников. В результате перестрелки были убиты все четверо бандитов, а также двое полицейских и один прихожанин храма.

Владимир Горский и Кайрат Ахметов были похоронены на родине, в Саратовской области.

Нападавшими были три уроженца Чечни и житель Ингушетии. Все они уничтожены.