В Москве раздали балетный приз "Бенуа де ла Данс"

В Москве очередной раз раздали балетный приз "Бенуа де ла Данс". Название скорректировалось - вместо "приза" теперь "фестиваль балета", но интрига выбора лучших сохранилась. Более того, случилась сенсация: нежданно мужские дуэты превзошли традиционные, соло наголову победили массовые пляски, а целых четыре статуэтки отхватил опальный "Нуреев".

Остается ли "Бенуа де ла Данс" Оскаром для балета, к 26 разу обсуждать бессмысленно. Регулярно с 1992 года жюри знаменитых балетных персон отдает на суд коллег своих выдвиженцев, их обсуждают, плетут интриги, а потом все радуются или дивятся результатам - и покажите приз, где все иначе. Сами обстоятельства создания позволяют обвинить "Бенуа" в косности при любом раскладе, но фестиваль и не числится в прогрессистах. "Бенуа де ла Данс" представляет свой дайджест балетной карты мира с доставкой на дом, на сцену Большого, и как раз в этом и есть его главная заслуга.

В этом году первой персоной был назначен Мариус Петипа - отец русского балета и сокровище мировой классики отмечает двухсотлетний юбилей, так что с его именем балет живет весь год. Однако сочинения гения исполнялись в основном на второй день. В первый вечер по традиции раздали призы, а к церемонии прилагался длинный концерт с номерами самого разного свойства. Жюри из знаменитых балетных домов - Гранд-опера, Датского Королевского и Королевского Фландрии, Ковент-Гарден, Национального балета Нидерландов - хоть и не обошлось без экзотики, отметили безвестную хореографиню из Бразилии Дебору Колкер, главным козырем которой был чистый драйв.

Потому четыре статуэтки в одни "Нуреевские" руки смотрелись не фрондой, а естественным отбором: Илья Демуцкий получил приз как композитор, Юрий Посохов как хореограф, Кирилл Серебренников как сценограф (ибо попробуй объясни балетному миру, чем при живом хореографе занимается режиссер), а Владислав Лантратов как лучший танцовщик. У него, впрочем, был равно отмеченный коллега Исаак Эрнандес, мигрирующий между Римской оперой и Английским национальным балетом.

Заурядным, несмотря на старания, классическим па-де-де противостояли отличные мужские дуэты. Люди NDT II - Мигель де Карвалью и Гвидо Дутиль наворожили отрывок "Полночной раги" Марко Гекке на музыку Рави Шанкара и Этты Джеймс, а солисты Национального балета Нидерландов Марайн Радемакер и Тимоти Ван Паукке вольную "Вдвоем и только" в постановке Вюбке Кандершма. И все же самыми интересными были люди в соло.

В этом году первой персоной был назначен Мариус Петипа

Пабло Легаса из Парижской оперы блеснул кратеньким Форсайтом, а хореографию Марко Гекке представила высокая инфернальная Дрю Джейкоби, сумма молодой Ульяны Лопаткиной и зрелой Бернис Коппьетерс. Впрочем, приз достался не ей, а юной солистке Парижской оперы Сэ Ын Пак, при вручении расплакавшейся от неожиданности. Приз "За жизнь в искусстве" присудили легендарной Сильви Гиллем, на церемонию не приехавшей. А апломб русской школы поддержали Полина Семионова из Берлинской штаатсопер и изящная любимица Балета Сан-Франциско Мария Кочеткова. Ей был вручен российско-итальянский приз "Бенуа-Мясин" 2018.

Сколько на вечерах "Бенуа де ла Данс" было базилей с китри, диан с актеонами и бубновых эсмеральд - ни перечесть, ни вспомнить. Но в свое время именно Бенуа показал на сцене Большого отрывок из Яна Фабра, спровоцировав шикарный скандал. Славно, что ему понравилось.