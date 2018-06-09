Лидеры России и Китая вместе приготовили гоубули

Находящийся в Китае президент России Владимир Путин сегодня примет участие в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Запланированы встречи с руководителями пяти государств - Ирана, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана и Монголии.

Но еще до саммита ШОС российский лидер побеседовал с председателем КНР Си Цзиньпином. Кстати, Владимир Путин стал первым иностранцем, получившим высшую госнаграду Китая в области внешней политики - орден Дружбы.

А вчера вечером Путин и Си Цзиньпин отправились на скоростном поезде из Пекина в портовый город Тяньцзин. Там лидеры двух стран вместе приготовили похожее на русские пельмени блюдо под названием гоубули.

Политики также попробовали тяньцзиньские "блины" - завернутые в тесто мясо и овощи. Это блюдо являются традиционной едой на завтрак во многих городах Китая, напоминает РИА Новости.