Появились подробности о нуаре дочери Линча с Линчем и Тимом Ротом

Стала известна дата выхода в РФ картины "Фестиваль ада" ("Грехопадение") режиссера Дженнифер Чемберс Линч.

Несмотря на то, что тизер фильма был представлен в далеком 2013 году, линчевский долгострой под названием "Фестиваль ада" (Hellfest), ранее "Грехопадение" (A Fall from Grace) только в этом году умудрился выбраться из болота постпроизводства и обрести дату релиза.

Стоит уточнить, что на этот год заявлен также релиз тыквенного хоррора от Грегори Плоткина под тем же названием - "Адский фестиваль", но ленты ничего общего между собой не имеют.

Режиссером, повторимся, выступила Дженнифер Чэмберс Линч ("Елена в ящике", сериалы "Американская история ужасов", "Ходячие мертвецы"), дочь крестного отца современного американского поп-сюрреализма Дэвида Линча. Сценарий написан ею вместе с продюсером, актером и сценаристом Эриком Чарльзом Уилкинсоном (Down by the Water).

Актерский состав довольно скромной по бюджету картины весьма убедителен: Винсент Д’Онофрио, Бальтазар Гетти, Тим Рот, Форест Уитакер и сам Дэвид Линч.

В центре сюжета классического пост-нуара - некий детектив Майкл Табб, цинично оценивающий прогнивший мир города, в котором он служит закону. Ему попадается дело о неумолимом брутальном маньяке, который сладострастно истребляет молодых девиц, чьи обезображенные тела позже оказываются на берегах равнодушной Миссисипи. Однажды Табб едва не поймал психопата, но тот все же скрылся, оставив на память детективу шрам.

A fall from grace movie poster! pic.twitter.com/bcmib5cJ3A — milk and cookies (@WillowShields__) 24 декабря 2013 г.

И пока следствие пытается выйти на след преступника, внутренние психологические травмы начинают постепенно пожирать сыщика, превращая его в часть того самого города, который он так ненавидит.

По данным портала Kinobusiness, премьера в РФ состоится 18 октября 2018 года.