Пять концепций для монумента великому поэту представили на параде-дуэли "Пушкинские игры", прошедшем в День России в рамках Платоновского фестиваля. "Наше все" явилось воронежцам в виде неваляшки, путешественника, дымковской игрушки, "лучшего друга голубей" и… цветочного ларька.

Фанерные макеты памятников сделали молодые москвичи из арт-группы КТОМЫ под руководством Анастасии Нефедовой - главного художника Электротеатра "Станиславский" и куратора школы дизайна Высшей школы экономики.

- Мы хотим, чтобы народная тропа к Пушкину не зарастала и была всегда усыпана цветами, поэтому первый проект - это именно ларек, продавцом в котором может стать любой, - пояснили авторы. - Вторая идея связана с тем, что Пушкин, оказывается, очень любил путешествовать. За границей он, правда, был лишь однажды, но в мечтах облазил все горы на свете и проплыл все моря. Это мы и отразили. Неваляшка - единственная игрушка, которая может дать сдачи. Такого Пушкина не скинешь с корабля современности!

Дымковский Пушкин напоминает о том, что поэт знаком россиянам с раннего детства. Наконец, пятый монумент, с птицами на голове и плечах, отражает очевидный факт: лучшие друзья памятников - это голуби, и лучше пусть они сразу займут свои места, чтобы туда не уселся кто-нибудь посторонний.

Макеты были выставлены для обозрения в самом центре Воронежа, у оперного театра. Рядом - "действующий" памятник Пушкину, который, увы, по душе далеко не всем горожанам: фигура поэта обрезана до середины бедра.

В этом году творчеству Александра Сергеевича целиком посвятили традиционный парад театров, которым Воронеж уже привык отмечать непонятный, но ставший весьма уместным в дни фестиваля праздник 12 июня. В 2017-м на необычную демонстрацию вышло около 15 тысяч человек. Количество зрителей в 2018-м пока подсчитывают.

Прежде в День России по главной улице города шествовали клоуны, акробаты, ходулисты и мимы из разных стран и городов РФ. Но часть зрителей выражала желание увидеть в колонне больше местных уличных артистов. Теперь участниками стали главным образом воронежцы: 150 волонтеров, танцоров и скейтеров, а командовали парадом режиссеры и художники из Москвы (каждый еще и играл какого-нибудь персонажа). Разница в уровне работы со зрителем - в сравнении с гостями парада прошлых лет - конечно, чувствовалась. Зато людей почти ничто не отвлекало от рассматривания персонажей.

Как рассказала Анастасия Нефедова, для перформанса сделали более 120 объектов и костюмов, отражающих ключевые сюжеты из произведений Пушкина и его биографии. Герои выглядели так, как и полагается в эпоху массовой культуры. Львиную долю эскизов создали ребята из КТОМЫ, а воронежцы дополнили реквизит огромной головой Витязя из "Руслана и Людмилы". В ход пошли пластиковые бутылки, резиновые шланги, коробки от яиц и сигарет.

Формально парад представлял собой дуэль между поэтом и его личностью. "Поэт" выглядел почти как на портрете Кипренского, а "личность" играл темнокожий паренек в сопровождении стайки "арапчат" постарше.

Желтым шаром катилось вдоль улицы Солнце русской поэзии, мимо летали на роликах две увесистые пули. По воздуху плыла под эмбиент томная Русалка, за ней следовал Золотой петушок, Мертвая царевна на ходулях и гигантские насекомые из сказки о царе Султане. За музыкальное сопровождение отвечал киберПушкин. Бабушка из ООО "Арина" вязала свой чулок. "Пушкин на дне" с головой морского конька о чем-то переговаривался со зрителями. Толпа народа с затесавшимся в нее "кровавым мальчиком" под дулом пистолета кричала: "Да здравствует царь Борис!", а переодетые крестьяне во главе с импозантным Дубровским грозили кулаком помещику Троекурову. Тот размахивал кнутом и дико скалился.

Режиссеры обыграли самые разные штампы о поэте. Так, воронежцы увидели "планету Пушкина" и "Пушкина в авангарде" (с супрематическим головным убором). Апофеозом шоу стало появление старика Пушкина - выздоровевшего после дуэли с Дантесом. За долгую жизнь он, похоже, написал столько всего, что бедной Наталье Николаевне понадобился шредер, чтобы разобраться с этим архивом.