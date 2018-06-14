Сколько жители разных стран платят за переработку мусорных отходов

Каждый новый день человечество оставляет после себя тонны мусора, который накапливается на планете, нанося ей непоправимый вред. Проблема его переработки во всем мире становится все острее - и везде решается по-разному. Во сколько обходится налогоплательщикам разных стран их утилизация, когда уйдут в прошлое мусорные свалки и бьют ли по кошельку граждан прогрессивные методы борьбы с пластиком - об этом рассказывают собкоры "РГ".

США

В американских городах вывоз мусора чаще всего осуществляется по единому тарифу. В среднем стоимость этой услуги составляет от 10 до 40 долларов в месяц. Опасные химикаты утилизируют отдельно за 50-100 долларов, старую мебель или бытовую технику - за 80-130 долларов, а строительный мусор - примерно за 200 долларов. В последние годы все чаще муниципальные власти вводят дифференцированную шкалу, чтобы стимулировать жителей к сокращению объемов выбрасываемых отходов. Например, в Ньюпорте (штат Вирджиния) вывоз бака на 60 галлонов (около 227 литров) обойдется его владельцу в 22 доллара, а 90 галлонов (340 литров) - в 28 долларов в месяц. В Сиэтле (штат Вашингтон) самый маленький контейнер на 12 галлонов будут убирать за 23 доллара в месяц, а самый большой - уже за 111 долларов.

Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) в Америке - прибыльный бизнес, общий годовой оборот которого оценивается в 55-60 млрд долларов. В последние десятилетия неуклонно росла доля частных компаний на рынке таких услуг, тогда как доля муниципальных властей снизилась примерно до 20 процентов. США называют обществом потребления, а потребление генерирует мусор, которого американские домохозяйства ежегодно выбрасывают больше, чем любая другая страна, - примерно 250 млн тонн.

Долгое время свалки оставались наиболее дешевым и распространенным способом утилизации мусора в США. Примерно до 1980-х годов туда вывозилось около 90 процентов ТБО. Но растущая плотность застройки и населения, особенно вблизи крупных мегаполисов на обоих побережьях, привела к нехватке земель под мусорные полигоны и к росту цен на них. Регионы, где плотность населения невелика, а территории достаточно, зарабатывают на приеме мусора соседей. Например, штат Огайо взимает с других регионов 35 долларов за прием тонны мусора, а штат Алабама - всего 19 долларов.

В 1976 году был принят закон о сохранении и переработке ресурсов, который стал правовым фундаментом мусорной индустрии. Документ обязал всех операторов свалок предоставлять гарантии наличия финансовых средств не только на период функционирования полигона, но и на его обслуживание после исчерпания объема и закрытия. В результате число таких полигонов на территории Соединенных Штатов сократилось с восьми тысяч в 1988 году до примерно двух тысяч к 2010-му. Нормой стало использование раздельных контейнеров под разные виды мусора. Кроме того, рост цен на энергоресурсы сделал выгодным строительство заводов по сжиганию мусора с последующей генерацией энергии. Сегодня в США насчитывается 86 таких предприятий. По данным Агентства по охране окружающей среды США, на свалки уходит примерно 50 процентов мусора, около 30-35 процентов перерабатывается для вторичного использования, а остальные отходы сжигаются.

Германия

Стоимость вывоза и переработки мусора в ФРГ зависит от месторасположения квартиры или дома. Результаты исследования частного института IW Consult на примере 100 германских городов показали, что разница может доходить до 300 евро. Так, во Фленсбурге (земля Шлезвиг-Гольштейн) вывоз и утилизация бытового и крупногабаритного мусора, пищевых отходов и макулатуры обходится собственнику недвижимости или квартиросъемщику в 111 евро в год, а в Леверкузене (Северный Рейн - Вестфалия) - 481 евро. Эта сумма может доходить до 10 процентов годовых коммунальных издержек, хотя обычно ее доля не так высока. Если исходить из самой скромной зарплаты немецких граждан в размере 20 тысяч евро в год, то можно утверждать, что это бремя не ложится тяжелым грузом на карманы потребителей. Плата за вывоз отходов зависит и от многих других факторов. Большую роль играют объемы мусорных баков и интервалы вывоза, а также плотность заселения на квадратный метр. Кроме того, при расчете издержек учитывается бюджетная задолженность отдельного населенного пункта по строительству мусоросжигательного завода, а также - что важно для областей бывшей ГДР - по рекультивации свалок.

Вообще структура финансирования сбора и утилизации мусора в Германии весьма сложная. За вывоз и сжигание, а также вторичное использование бытовых отходов из так называемого "контейнера с общими отходами" платят владельцы квартир и домов. В конечном итоге вся сумма ложится на плечи граждан в виде коммунальных издержек. За утилизацию мусора из так называемого "желтого контейнера", в который немцы собирают пластиковые и железные упаковки, платят предприятия, поставляющие свои товары в магазины. Однако за конечную утилизацию упаковок своих экспортных продуктов концерны платить не должны. Некоторые фирмы вносят издержки за утилизацию в цену на свои товары. Так что и за раздельную переработку упаковок по такой схеме частично должен раскошеливаться обычный потребитель.

Установку мусорных баков для бумаги и картона владельцы частных домов оплачивают сами, а издержки на баки во дворах многоквартирных домов ложатся на плечи местной администрации. Однако частично плата взимается с предприятий, использующих картонные упаковки. Стеклянные и пластиковые бутылки, как правило, принимаются назад в магазинах за деньги. Стеклянная тара используется вторично, из пластиковых бутылок делается гранулат для повторной переработки. Бутылки из-под вина или крепких алкогольных напитков и стеклянные банки собираются в общественных контейнерах для стекла, которые оплачиваются также из кармана производителей или местных бюджетов. Так называемые "биоконтейнеры" для органического (в основном пищевого) мусора теперь будут обязательными для всех жителей. Вывоз и компостирование этих отходов также будет оплачиваться самими гражданами.

Германия - одна из самых "мусорных" держав Европы: более 600 килограммов бытовых отходов в год приходится здесь на одного гражданина. Однако от свалок в ФРГ 30 лет назад совсем отказались. Как рассказал "РГ" представитель союза "Немецкая экологическая помощь" Томас Фишер, свалки - это каменный век, самый вредный для природы и людей способ утилизации отходов. Он замыкает пятибалльную шкалу эффективности возможных методов переработки отходов. Самый чистый способ - отказ от упаковок. На втором месте - повторное использование сырья. Утилизация вторсырья - третий вариант. Однако же доля добываемого вторсырья колеблется между 31 и 41 процентами. Поэтому в ФРГ все еще широко практикуется четвертый способ - использование мусоросжигательных заводов.

В настоящее время санация старых свалок, наследия 1960-1970-х годов, почти завершена. Томас Фишер подчеркивает, что особенно опасны для населения и окружающей среды такие полигоны, на которые мусор сваливается без разбора, например радиаторы, батарейки, трансформаторы, органика, пищевые отходы. Впрочем, таких свалок в Германии и не было. Обычно мусор вывозился на полигоны в уже рассортированном виде. При этом все они находились вдали от населенных пунктов.

Плата за строительство и поддержание мусоросжигательных заводов изначально поступает из трех бюджетов - общефедерального, земельного и локального. Каждый завод стоит 200-300 млн евро. Так как возводить отдельные небольшие установки нецелесообразно, на территории ФРГ существует всего лишь 54 мусоросжигательных завода большой мощности. Местные администрации законодательно обязаны заключать контракты с предприятиями по вторичной утилизации или с мусоросжигательными заводами, которым они затем платят из своего бюджета из средств, собранных, по существу, с местных жителей. Подобная система функционирует благодаря строжайшему и последовательному финансовому контролю на предприятиях и в местных администрациях.

Италия

В Италии налог на переработку мусорных отходов состоит из двух квот - фиксированной и переменной. Фиксированная часть относится к квадратным метрам жилья, переменная подсчитывается исходя из числа членов семьи. Недавно в Италии вспыхнул настоящий "мусорный" скандал: по ошибке коммуны рассчитали налог таким образом, что каждый член семьи должен был платить в среднем около 40-50 евро в год за каждый квадратный метр дома. Хотя реальная стоимость - всего 1-2 евро. Выяснилось, что крупные города, такие как Милан, начислили своим гражданам вообще на 70-80 процентов больше нормы. Корреспондент "РГ" тоже стала жертвой этой ошибки и теперь собирается ее оспаривать.

За последнее десятилетие Италия пережила череду "мусорных кризисов", выйти из которых многим крупным городам не удается по сей день. К числу главных "неудачников" относится в первую очередь столица Италии. Все беды с отходами у Вечного города начались после закрытия в 2013 году самого большого полигона в Европе (25 гектаров) - свалки "Малагротта". В свое время она нанесла колоссальный ущерб экологии долины Галериа, загрязнив воздух и отравив почву мышьяком, ртутью и аммиаком. Поскольку замены "Малагротте" так и не было найдено, выгружать собранный городскими службами мусор до сих пор, по сути, негде. В результате некоторые районы Рима, включая центральные, время от времени обрастают горами отходов и наполняются зловониями, о которых рапортует сайт "Отвратительный Рим". Там горожане в ежедневном режиме ведут "мусорную хронику", выкладывая фото с местных свалок. Дошло до того, что в дело вмешались власти Евросоюза, официально пригрозившие властям Рима и области Лацио санкциями.

Поскольку местные предприятия и полигоны не справляются с переработкой и сортировкой отходов (около 5-6 тысяч тонн ежедневно), столица вынуждена отправлять мусор не только в другие области Италии, но даже за рубеж. С августа 2016 года перерабатывающий завод под Веной в местечке Цвентендорф регулярно принимает "мусорные поезда" из Рима. Городской казне перевозка 100 тысяч тонн отходов обходится в 14 млн евро в год. Полностью решить вопрос не позволяют даже серьезные штрафные санкции, предусмотренные за нежелание римлян соблюдать правила мусорного этикета. Например, за выброшенные мимо урны картонные стаканчики, бумажки и жвачки нарушитель должен заплатить до 150 евро. Не попавший в мусорный бак окурок оценивается в 300 евро, а незаконно выставленный на улице бесхозный стол или холодильник обойдется его владельцу в 500 евро.

Южная Корея

Корреспонденту "РГ" в Сеуле приходит общий счет за квартплату, в который включены свет, вода, уборка территории, обслуживание лифта, вывоз мусора. Мусор включен в раздел "прочие услуги" - их там около шести-семи вплоть до мойки парковочных мест. Эти услуги составляют не более десяти процентов от всей квитанции. Общий счет за квартплату обычно выходит на уровне 163-217 тысяч корейских вон (9400-12 500 рублей) в месяц, а средняя зарплата у корейцев среднего класса - 3,8-4,3 млн корейских вон (218-250 тысяч рублей).

Примерно четверть века назад властям страны пришлось потратить немало усилий, времени, денег и нервов на то, чтобы объяснить согражданам, что необходимо вводить новую систему обработки отходов. Она предполагает раздельную сортировку мусора самими жильцами. В конце концов эта система прижилась и действует по сей день, становясь постепенно все более строгой. Утилизация мусора - дело недешевое, но другого выхода нет, все расходы ложатся в основном на жильцов домов или владельцев тех или иных заведений и организаций.

Многие иностранцы жалуются, что в Корее мало урн. Это действительно так, но сделано намеренно, чтобы заставить людей более тщательно относиться к вопросу обработки мусора. Сейчас вы не можете просто собрать в мешок все имеющиеся отходы и выбросить в мусорный ящик у подъезда дома. Весь мусор необходимо разделить на следующие категории: бумага, пластик, полиэтилен, стекло, железо, пищевые отходы и "прочий мусор". Для последней категории в каждом административном округе крупного города выпускаются свои специальные пакеты, куда должен быть упакован весь остальной мусор. Если вы выбросили его в простом полиэтиленовом пакете, то его не заберут приезжающие каждое утро мусорные машины, а вас вычислят по видеокамерам, которые установлены возле каждого мусорного комплекса у жилого района. А потом придет солидный штраф. То же самое произойдет, если вы не станете тщательно сортировать отходы по категориям.

У каждого мусорного комплекса стоит специальный ящик, куда надо сбросить остатки еды. Но откроется он только по специальной карте, которая есть у каждого жильца того или иного дома. При загрузке в ящик пищевые отходы автоматически взвешиваются, а в конце месяца общий объем суммируется, исходя из веса определяется счет за утилизацию, его добавляют к общему чеку за квартплату и прочие бытовые услуги.

Просто так выкинуть старый телевизор, компьютер, диван и прочую технику или мебель в Корее не получится. Для этого надо подать заявку мусорообрабатывающим компаниям, получить счет на утилизацию этого мусора, и только после оплаты чека ваш ненужный диван или холодильник заберут. Как можно догадаться, чем крупнее и тяжелее вещь, тем ее обработка стоит дороже. В некоторых случаях счет может идти даже на сотни долларов. Почему часто в Корее старую технику с радостью отдают даром - выбросить ее влетит в копеечку.

Заводы по утилизации мусора в Корее есть, но там действуют уже системы замкнутого цикла, благодаря которым никакого запаха или прочих неприятных побочных эффектов вы не почувствуете. Достаточно сказать, что зачастую комплексы по переработке мусора размещаются прямо в крупных городах на подземных уровнях, а если вам не скажут, что где-то рядом утилизируют отходы, то вы сами и не догадаетесь.

В целом Корея приложила и прилагает очень много усилий, чтобы максимально оптимизировать процесс утилизации мусора, сделав его компактным и экологически чистым. Такой подход неизбежен хотя бы потому, что страна имеет один из самых высоких показателей по плотности населения в мире, а места для свалок просто не найти.

Бразилия

В Бразилии нет единого государственного сбора на вывоз и переработку мусора. Официально эти обязанности возложены на муниципалитеты, тратящие на "мусорные" нужды средства из собственного бюджета. Со временем стоимость затрат на борьбу с мусором стала превышать финансовые возможности муниципальных образований, и с 2018 года некоторые инициативно приступили к внедрению специального налога. Одним из первых на этот путь стал город Куритиба, столица штата Парана, с населением почти 2 млн человек. Новый налог рассчитали исходя из площади и типа помещения. Для частных владений граждан с низким доходом, чья общая площадь не превышает 70 квадратных метров, установлена скидка в 50 процентов, а итоговая сумма составляет 135 реалов в год (2300 рублей). Для остальных владельцев жилых помещений - 274 реала в год (4700 рублей), для коммерческих площадей - 475 реалов (8200 рублей).

Для понимания общей картины: крупнейший город страны Сан-Паулу с населением более 12 млн человек в год тратит более 1,5 млрд реалов (около 25 млрд рублей) на сбор и вывоз мусора. В целом же Бразилия ежегодно отчисляет на эти цели более 16 млрд реалов (268 млрд рублей).

В 2010 году Национальная политика в сфере регулирования твердых отходов получила статус закона. Ее внедрение преследовало амбициозные планы властей по наведению порядка в этой области. Однако благая цель - решить проблему мусора в максимально сжатые сроки - не принесла ожидаемых результатов. Объемы производимых в стране отходов соответствуют уровню развитых государств - это 390 килограммов в год на человека. В то же время подходы к утилизации мусора больше похожи на практику бедных африканских стран. Предполагалось, что к 2014 году, когда в стране проводился чемпионат мира по футболу, повсеместно прекратят свою деятельность классические примитивные мусорные свалки под открытым небом. Но если их число и снизилось, то совсем незначительно. Сегодня в Бразилии насчитывается около 3 тысяч таких объектов, большинство представляют собой обычные свалки, где отсутствует какая-либо система сепарации отходов, рекультивации земель или же сортировки. По последним подсчетам, в стране ежегодно производится до 80 тысяч тонн бытового мусора, и почти половина оказывается на таких свалках. Остальная масса поступает на более современные полигоны, где согласно закону в обязательном порядке должны присутствовать следующие элементы: водонепроницаемая основа, системы откачки и переработки образующейся со временем пульпы, установки по улавливанию выделяемых в процессе разложения газов, а также другие электронно-измерительные приборы экологического мониторинга. Но, как показала практика, закон соблюдается далеко не везде и многие из построенных в последние годы таких современных полигонов не соответствуют заявленным стандартам.

Штрафы за выявленные нарушения не идут ни в какое сравнение с получаемыми со свалок доходами. Последним примером такого несоответствия может послужить случай в городе Сан-Себастьян-ду-Параисо штат Минас-Жерайс). В 2013 году из местной префектуры было выделено 2,5 млн реалов (примерно 44 млн рублей) на строительство современного мусорного полигона, способного принимать до 50 тонн мусора в сутки. Причем этот проект носил статус пилотного и призван был послужить примером для всего штата. Но все ограничилось появлением обычной свалки с внешними признаками ее модернизированного варианта, а штраф за нарушения в области охраны окружающей среды составил всего 49 тысяч реалов (855 тысяч рублей).

В то же время есть и положительные примеры. В конце 2017 года в столице Бразилии прекратила работу самая большая мусорная свалка Латинской Америки "Лишао да Эструтурал". Расположенная всего в 20 километрах от официальной резиденции президента страны, она просуществовала почти 60 лет. За это время на ее территорию было свезено более 40 миллионов тонн отходов из Бразилиа и окрестностей.

Скромными можно назвать и результаты внедрения политики сортировки и переработки мусора. В общем процентном соотношении с 2010 года отмечен значительный рост - около 140 процентов. Но в реальности только 18 процентов всех муниципалитетов страны применяют в том или ином виде эти технологии. Даже в двух крупнейших мегаполисах, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, эти показатели ничтожно малы: только 2,5 и 1,9 процента от всего производимого в них мусора сортируется и направляется на переработку.

По мнению местных экспертов, основной проблемой, препятствующей укоренению современных подходов к сбору и переработке мусора, является отсутствие финансирования. Согласно некоторым оценкам, Бразилии понадобилось бы более 11 млрд реалов (почти 193 млрд рублей) инвестиций, чтобы избавиться от устаревших свалок. И еще более 15 млрд реалов (262 млрд рублей) в краткосрочной перспективе для поддержания работоспособности новой системы. Изыскать подобные средства не представляется возможным. Но есть и хорошие новости. Как ни парадоксально, сложности в экономике Бразилии привели впервые за 13 лет к снижению производимого населением мусора более чем на 2 процента.

Дошли до дна

На дне Марианской впадины - самого глубокого места на Земле - был найден мусор. Сенсационную новость сообщило Японское агентство науки и технологий по изучению морских недр. Абсолютным рекордом стало обнаружение пластикового пакета на глубине 10 898 метров", - говорится в докладе японских ученых, которые исследуют Мировой океан с помощью глубоководных аппаратов.

Они выяснили, что 33 процента всего антропогенного мусора в океане составляет пластик. Еще 26 процентов - изделия из металла. Все остальное - каучук, орудия лова, стекло. Иногда пластиковые предметы морские обитатели используют для своих нужд - например, к нему прикрепляются кораллы актиниарии. Но вместе с тем отмечено множество случаев, когда пластик, в первую очередь небольшие предметы вроде зажигалок или бутылочных пробок, попадает внутрь живых организмов - например, его заглатывают птицы и рыбы, что приводит к их гибели. Еще одна проблема - фотодеградация пластика. Плавая на поверхности, он распадается под воздействием солнечного света на все более мелкие кусочки, но при этом сохраняет свою структуру. Морские организмы путают пластиковую крошку с планктоном и пытаются питаться ею, что также чревато печальными последствиями.

Огромное количество попадающего в Мировой океан мусора привело к образованию целых "мусорных континентов". Самым известным из них стал "Тихоокеанский мусороворот" - гигантское скопление пластика и других антропогенных отходов в центральной части Тихого океана в Северном полушарии площадью до 1,5 млн квадратных километров (это больше штата Техас). По оценке американского океанолога и яхтсмена Чарльза Мура, начавшего писать о "мусорном континенте" еще в конце 1990-х, 80 процентов загрязнений попадает туда с суши, 20 процентов выбрасывается с судов.

Ожидается, что летом 2018 года начнет работу проект The Ocean Cleanup, инициированный 18-летним природоохранным энтузиастом Бояном Слатом в 2013 году. Плавучие пластиковые барьеры будут дрейфовать по океану, сгоняя перед собой плавающий на поверхности мусор в одну точку, где его соберут для переработки.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"