Kia повысила цены на семь моделей в России

Компания Kia в июне повысила цены на семь своих моделей в России. Подорожание составило 15 - 30 тысяч рублей и затронуло все комплектации машин 2018 года производства.

Больше всего прибавил в цене фастбек Kia Stinger - на 30 тысяч рублей. Теперь за машину в базовой комплектации необходимо выложить 1 930 000 рублей.

На 20 тысяч рублей подорожали Kia Ceed, Ceed SW и ProCeed. Цены на первый начинаются от 860 000 рублей, на второй - от 935 000 рублей, а на третий - от 960 000 рублей. Также на 20 тысяч подорожала Optima. Этот седан можно купить от 1 229 900 рублей.

Ну а самая популярная модель марки - Rio - подорожала на 15 тысяч рублей. Как и его приподнятая версия Rio X-Line. Дилеры марки предлагают данные автомобили от 709 900 рублей и от 809 900 рублей соответственно.

Как сообщает "Автостат", за пять месяцев этого года корейцы продали в нашей стране 91 353 автомобиля - это на 33% больше, чем в январе - мае 2017 года.

Ранее, напомним, Kia анонсировала компактный кроссовер для России. Как заявил резидент Kia Motors Rus Чжон Вон Чжон, в планах компании появление "глобальной" модели в сегменте B-SUV - она то и придет в свое время в Россию. Впрочем, раскрывать подробности топ-менеджер не стал.