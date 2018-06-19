Гризманн на базе ЧМ-2018 подписал новый контракт с "Атлетико"

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн подписал новый контракт с клубом. Это произошло в подмосковной Истре, где французская команда базируется во время чемпионата мира-2018.

Как сообщается на официальном сайте "матрасников", исполнительный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль прибыл в расположение "трехцветных", чтобы заполучить подпись Гризманна на новом соглашении. Оно рассчитано до 30 июня 2023 года. Ранее СМИ сообщали, что футболист может покинуть клуб и перейти в "Барселону", однако Антуан опроверг эти слухи, а теперь окончательно снял все вопросы.

Также Хиль встретился еще с двумя игроками сборной Франции, выступающими за "Атлетико". Лукас Эрнандес продлил контракт до 2024 года. Кроме того, подписан контракт с Тома Лемаром, который перешел в стан мадридцев из "Монако". Для того, чтобы завершить сделку, ему осталось лишь пройти медобследование.

Сборная Франции на чемпионате мира в стартовом матче не без труда переиграла команду Австралии со счетом 2:1. Во втором туре группового этапа подопечные Дидье Дешама встретятся со сборной Перу - эта игра состоится в четверг 21 июня и пройдет в Екатеринбурге. Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.