Овечкин в седьмой раз получил "Морис Ришар Трофи"

Минувшей ночью в Лас-Вегасе состоялась церемония вручения индивидуальных наград игрокам Национальной хоккейной лиги, наиболее ярко проявивших себя в минувшем сезоне. Одним из главных действующих лиц события был капитан "Вашингтона" Александр Овечкин.

Столичная команда впервые в истории выиграла Кубок Стэнли, соответственно, главный трофей НХЛ впервые в карьере завоевал Овечкин, а также его одноклубники и соотечественники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Овечкин, кроме того, стал лучшим снайпером регулярного чемпионата и в седьмой раз за карьеру получил "Морис Ришар Трофи" - награду, которая вручается игроку, забросившему наибольшее количество шайб в течение "регулярки".

Овечкин в 82 встречах забросил 49 шайб, сделав, кроме того, 38 результативных передач. Бывало, что он забивал и больше, но и сейчас он не имел себе равных. Ранее Александр становился обладателем "Морис Ришар Трофи" в 2008, 2009, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах. Попутно он установил множество рекордов, став, в частности, первым в истории лиги, кто смог стать лучшим снайпером в течение 13 сезонов подряд, проведенных за одну команду.

После церемонии Овечкин рассказал о намерении привезти Кубок Стэнли в Россию. Он, в частности, подчеркнул, что хочет показать легендарный трофей воспитанникам школы московского "Динамо", где он сам когда-то делал первые шаги в хоккее.

"Надо обязательно привезти Кубок в родную школу, где я вырос", - подчеркнул Александр. Он также отметил, что пока не строил подробных планов относительно своего пребывания в России, тем более, что сейчас все внимание любителей спорта в нашей стране привлечено к чемпионату мира по футболу. Да и сам Овечкин не скрывает, что с интересом следит за событиями турнира: "Переживаю за наших ребят, больше седых волос появилось".

Российский нападающий также прокомментировал уход из команды главного тренера Барри Тротца, который привел "Кэпиталз" к долгожданному чемпионству. Ранее сообщалось, что специалист не смог договориться с руководством клуба о новом контракте.

"Печально, что Тротц уходит. Я уверен, что у него все будет хорошо. Благодарю его за великолепную работу - он был нам не только тренером, но и отцом, подарил нам эту победу", - сказал Овечкин.

Возвращаясь к вручению наград НХЛ, напомним, что ранее Овечкин стал также обладателем "Конн Смайт Трофи" - единственного приза, который вручается не по итогам регулярки. Эту награду получает лучший игрок плей-офф.

Что же до других российских игроков лиги, голкипер "Тампы" Андрей Василевский стал лишь третьим в голосовании за обладателя "Везина Трофи" - приза лучшему вратарю регулярного чемпионата. Хотя по ходу турнира он считался однозначным фаворитом, но в итоге приз достался финскому голкиперу "Нэшвилла" Пекке Ринне.

Одноклубник Василевского Никита Кучеров также индивидуальных наград не получил, однако был включен в первую символическую сборную сезона. В нее вошел и еще один игрок "Тампы" Виктор Хедман, а также Ринне, Дрю Даути ("Лос-Анджелес"), Конор Макдэвид ("Эдмонтон") и Тейлор Холл ("Нью-Джерси").

Кстати



Стала известна дата первого матча "Вашингтона" в новом сезоне. Обладатели Кубка Стэнли стартуют 3 октября домашним матчем с "Бостоном".

https://twitter.com/Capitals/status/1009465996074213379