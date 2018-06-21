Мосгорсуд признал законным приговор главе Hermitage Capital

Такой же приговор был вынесен деловому партнеру Браудера Ивану Черкасову. Кроме того, а суд удовлетворил гражданский иск на 4,2 миллиарда рублей. Оба скрываются за границей, и отбывать наказание, как и платить по иску отказываются.

Адвокаты Браудера и Черкасова посчитали, что их клиентов осудили незаконно и пожаловались в Мосгорсуд. Но коллегия по уголовным делам Мосгорсуда признала приговор суда первой инстанции законным и в своем постановлении написала: "Приговор Тверского районного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения".

Напомним, Браудер в июле 2013 года был заочно признан виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 миллиона рублей и осужден на девять лет лишения свободы. Позднее Россия объявила его в международный розыск, а в декабре 2017 года Тверской суд приговорил финансиста (по совокупности двух приговоров) заочно на 9 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 200 тысячи рублей.

Точно такой же срок наказания получил Черкасов за то, что не перечислял налоги с деятельности нескольких компаний и намеренно способствовал их банкротству. Действия Черкасова и Браудера относятся к 1996 году.

Так, как установили следствие и суд, Браудер организовал преднамеренное банкротство компании "Дальняя степь", а Черкасов осуществил преступный план.

Речь идет о сделках, осуществленных при помощи банка HSBC в 2004-2005 годах, когда компанией "Дальняя степь" были выплачены дивиденды кипрской компании, а также перечислено более 600 млн рублей в Объединенный банк малого бизнеса и Дальневосточный региональный банк в Благовещенске, у которых позже были отозваны лицензии.

В результате преступной деятельности Браудер вывел активы из компании перед тем, как ее признали банкротом, что причинило значительный ущерб государству. Это уголовное дело стало вторым в отношении Браудера, рассмотренным Тверским судом в заочном порядке.

Генпрокуратура РФ несколько лет безуспешно пытается добиться задержания и выдачи Браудера. В настоящее время правоохранительные органы России продолжают расследование ряда уголовных дел в его отношении по эпизодам мошенничества, связанного с захватом активов крупных российских предприятий.

На протяжении этого времени в Интерпол неоднократно направлялись запросы о задержании Браудера, однако Генеральный секретариат службы заявлял о невозможности его исполнения, считая преследование политически мотивированным.

30 мая Браудер был арестован испанской полицией в Мадриде по запросу России в Интерпол, но через несколько часов был отпущен.

На днях генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что надзорное ведомство будет добиваться международного розыска и ареста Браудера, и пообещал, что в ближайшие дни пакет новых документов будет отправлен из Москвы в штаб-квартиру Интерпола в Лионе.