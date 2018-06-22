Гений, выигравший все на клубном уровне, - тень самого себя. В прошлой игре с исландцами Лео не забил пенальти, а против Хорватии не показал ничего, кроме агрессии и злобы в эпизодах, когда хорваты играли против него жестко.

Матч в Нижнем Новгороде на стадионе, построенном недавно на месте, где когда-то располагалась знаменитая Нижегородская ярмарка, был решающим для сборной Аргентины. Но она вчистую проиграла Хорватии. Шансы на выход из группы остаются, только вряд исландцы сегодня упустят возможность впервые в истории сыграть в плей-офф чемпионата мира.

Что же произошло со сборной Аргентины? Почему Месси больше ничего не может? Как у хорватов получилось так здорово подготовиться к чемпионату мира? Эксперты программы ответят на эти вопросы.

Поговорим так же о вылете сборной Перу, о сборной Франции, которая экономно расходует силы, и вообще о грандах, которые стартовали скромнее, чем сборная России, которая сходу показала мощную игру.

Многие, кстати, спешат извиниться перед игроками и главным тренером Станиславом Черчесовым за критику. Но стоит ли?

Итак, с 11.15 (мск) говорим об этом и многом другом в прямом эфире rg.ru.

Главные темы программы:

* Месси: он больше не крут?

* Сборная Аргентины: почему имена не играют в футбол?

* Сборная Хорватии: как шашечки едут?



* Сборная России: надо ли извиниться перед игроками и Черчесовым?