Месси едет с ярмарки. Ловчев и Гомельский - о крахе сборной Аргентины и ее лидера
На прошлом чемпионате мира Аргентина дошла до финала, где проиграла немцам. Правда, выступление аргентинской сборной на том турнире выглядело каким-то натужным. Но был результат. Теперь нет ничего. И Месси - как будто тоже нет.
Гений, выигравший все на клубном уровне, - тень самого себя. В прошлой игре с исландцами Лео не забил пенальти, а против Хорватии не показал ничего, кроме агрессии и злобы в эпизодах, когда хорваты играли против него жестко.
Матч в Нижнем Новгороде на стадионе, построенном недавно на месте, где когда-то располагалась знаменитая Нижегородская ярмарка, был решающим для сборной Аргентины. Но она вчистую проиграла Хорватии. Шансы на выход из группы остаются, только вряд исландцы сегодня упустят возможность впервые в истории сыграть в плей-офф чемпионата мира.
Что же произошло со сборной Аргентины? Почему Месси больше ничего не может? Как у хорватов получилось так здорово подготовиться к чемпионату мира? Эксперты программы ответят на эти вопросы.
Поговорим так же о вылете сборной Перу, о сборной Франции, которая экономно расходует силы, и вообще о грандах, которые стартовали скромнее, чем сборная России, которая сходу показала мощную игру.
Многие, кстати, спешат извиниться перед игроками и главным тренером Станиславом Черчесовым за критику. Но стоит ли?
Итак, с 11.15 (мск) говорим об этом и многом другом в прямом эфире rg.ru.
Главные темы программы:
* Месси: он больше не крут?
* Сборная Аргентины: почему имена не играют в футбол?
* Сборная Хорватии: как шашечки едут?
* Сборная России: надо ли извиниться перед игроками и Черчесовым?
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