В Татарстане завершили спасательные работы на месте взрыва газа

В городе Заинске Республики Татарстан завершены поисково-спасательные работы на территории жилого дома, где взорвался бытовой газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По данным ведомства, сейчас на месте ЧП работают жилищные службы города. Спасатели совместно с региональным минстроем разрабатывают план аварийно-восстановительных работ. Также будет определен подрядчик, который займется восстановлением разрушенной части здания.

Напомним, взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме под Казанью произошел в пятницу. Мощный хлопок повредил четыре квартиры, произошло частичное обрушение кровли. По последним данным, в результате взрыва погиб один человек, пострадали еще девять.

По факту обрушения части дома следователи республиканского управления СК РФ возбудили уголовное дело по ч 2 ст 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил оказать материальную помощь пострадавшим. Семья погибшего получит миллион рублей, а остальным будут выделены суммы в зависимости от тяжести нанесенного здоровью вреда.

Четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали при взрыве газового баллона в квартире одного из жилых домов в городе Заинск в Татарстанеhttps://t.co/CwO7hVdKMU#Газ #Взрыв #Татарстан pic.twitter.com/JqL7CrSFod — Пятый канал Новости (@5tv) 22 июня 2018 г.