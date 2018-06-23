Спустя 77 лет, в час, когда пришла Великая Отечественная война, жители Успенского района Краснодарского края присоединились ко Всероссийской акции "Свеча памяти" и собрались у мемориала в районном центре.

В сумерках раннего утра в руках участников мероприятия дрожали огоньки мерцающих свечей, а в динамике снова звучал голос легендарного советского радиодиктора Юрия Левитана, объявлявшего о вероломном нападении на нашу страну германских вооруженных сил.

"Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко­фашистских захватчиков", доносилось 22 июня 1941 года из всех громкоговорителей страны. Люди с ужасом повторяли: "Война". И вряд ли кто-то в те минуты страха и горя воспринял прозвучавшее пророчество: "Наше дело правое! Враг будет разбит!"

Теперь мы знаем, что оно сбылось, но помним и о том, что эта война стала самой жестокой в истории человечества, что СССР потерял в ней 27 миллионов граждан.

Мы все не вправе забыть, мы обязаны помнить о том, какие нечеловеческие испытания выпали на долю советских граждан в Великой Отечественной войне, какую огромную цену заплатил наш народ за свою свободу и независимость, полученные благодаря самоотверженности, силе духа и невиданной сплоченности перед общей бедой и угрозой, которую нес всему миру фашизм.

И тем кощунственнее на фоне подвига поколения победителей: тех, кто сражался на фронтах, и кто ковал победу в тылу, выглядят попытки некоторых западных политиков переписать историю, принизить вклад и заслуги советского народа в разгром фашизма, запятнать освободительную миссию Красной Армии.

Минутой молчания под мерные звуки метронома все присутствовавшие почтили память павших бойцов, отстоявших мир для будущих поколений планеты.

В это ранее утро на митинге у мемориала прозвучала фамилия отважного минометчика из аула Кургоковский Махмуда Ахмедовича Макаова, погибшего за 45 дней до Победы и награжденного орденом Славы III степени и медалью "За оборону Кавказа".

Информацию о том, что эти награды ему не были вручены, уже в наши дни в поисковой базе "Звезды Победы" на сайте "Российской газеты" обнаружили неравнодушные общественники энтузиасты отец и дочь Ахмед и Диана Нахушевы из Кабардино­Балкарии. Данный проект реализуется журналистами "Российской газеты" совместно с Минобороны России, благодаря чему и было начато формирование общедоступной базы данных о наградах, полученных участниками сражений за все 1414 дней Великой Отечественной войны. Цель проекта лаконична - семьи фронтовиков имеют возможность узнать о подвигах и боевом пути своих родных и близких.

В годы Великой Отечественной войны было произведено до 38 миллионов награждений, но многие ордена и медали остались неврученными. На сегодня в базе содержатся подтвержденные сведения о 65 843 таких наградах, которые пока не нашли своих героев.

Нахушевы, чтобы разыскать родственников воина, связались с районной газетой "Рассвет", прочитав в интернете, что ее журналисты многие годы успешно занимаются поисковой работой.

Итогом дальнейших совместных усилий и коллектива редакции, и волонтеров движения "Звезды Победы" из Кабардино-Балкарии Ахмеда и Дианы Нахушевых стала передача в торжественной обстановке 22 июня удостоверений к наградам, поступившим из Министерства обороны РФ, сыну героя, Владимиру Махмудовичу Макаову.

Вместе с главой семьи присутствовали несколько поколений потомков героического воина­минометчика.

­ Пусть в нашей жизни и в жизни всех россиян больше никогда не будет таких черных дней, которые несет война, чтобы никогда не видели их наши дети, сказал после мероприятия внук воина, Руслан Макаов. Я благодарю руководство России, Краснодарского края и Успенского района за то, что на нашей земле чтят традиции, сохраняют преемственность поколений и священную память о павших. Это дорогого стоит. Более 70 лет мы не знали об этих наградах и от всей души благодарим сегодня Ахмеда Нахушева, который их нашел.

­Спасибо журналистам газеты "Рассвет", сказал сын героя, Владимир Махмудович Макаов, которые побеспокоились о нас и благодаря которым о героическом военном прошлом моего отца узнали не только в районе, но и на Кубани, и в Кабардино­-Балкарии.

А в 10 часов утра, в День памяти и скорби, жители Успенского района присоединились ко Всекубанской минуте молчания.