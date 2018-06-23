Сенегалец Дьедиу рассудит сборные России и Уругвая

Объявлена бригада арбитров, которая обслужит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2018 между сборными России и Уругвая. Главным судьей встречи назначен сенегалец Маланг Дьедиу.

Как сообщается в официальном Twitter ФИФА, помогать на бровках ему будут соотечественники Джибриль Камара и Эль Хаджи Самба. Резервный рефери - Бамлак Вейеса из Эфиопии, резервный ассистент - Хасан Альмахри из ОАЭ.

Матч между сборными России и Уругвая состоится в понедельник 25 июня в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф, а очная встреча определит, какая из них какое займет место в квартете А по итогам группового этапа.

Сборная России, напомним, в матче открытия разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а затем обыграла Египет 3:1. Уругвайцы с одинаковым счетом 1:0 победили аравийцев и египтян.