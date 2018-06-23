Сенегалец Дьедиу рассудит сборные России и Уругвая
Объявлена бригада арбитров, которая обслужит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2018 между сборными России и Уругвая. Главным судьей встречи назначен сенегалец Маланг Дьедиу.
Как сообщается в официальном Twitter ФИФА, помогать на бровках ему будут соотечественники Джибриль Камара и Эль Хаджи Самба. Резервный рефери - Бамлак Вейеса из Эфиопии, резервный ассистент - Хасан Альмахри из ОАЭ.
Матч между сборными России и Уругвая состоится в понедельник 25 июня в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф, а очная встреча определит, какая из них какое займет место в квартете А по итогам группового этапа.
Сборная России, напомним, в матче открытия разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а затем обыграла Египет 3:1. Уругвайцы с одинаковым счетом 1:0 победили аравийцев и египтян.
Referee designations FWC 2018 Match 33 #URU🆚#RUS (25 June):— FIFA Media (@fifamedia) 23 июня 2018 г.
Referee: Malang DIEDHIOU (SEN)
ASR 1: Djibril CAMARA (SEN)
ASR 2: El Hadji SAMBA (SEN)
4th Off: Bamlak WEYESA (ETH)
Res Ass: Hasan ALMAHRI (UAE)@FIFAWorldCup pic.twitter.com/lxVjmcfwQt
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