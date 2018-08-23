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23.08.2018 10:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд продлил арест экс-главы стройнадзора, проверявшей "Зимнюю вишню"

Текст: Никита Зайков (Кемерово)

Центральный районный суд Кемерово продлил срок ареста в отношении бывшей начальницы регионального Государственного строительного надзора Танзилии Комковой. Как передает Интерфакс, она проведет за решеткой еще как минимум два месяца.

Фото: ТАСС
В Кемерове снесли ТРЦ "Зимняя вишня"

Экс-чиновница находится в СИЗО с конца марта, ее арестовали через несколько дней после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", где при пожаре погибло 60 человек, из них большинство дети. Суд в очередной раз продлил арест Комковой на время следствия, теперь до 24 ноября. Сторона защиты настаивала на том, что у женщины диагностировано серьезное заболевание и потому в отношении нее следует избрать более мягкую меру пресечения.

Суд с этими доводами не согласился. По информации следствия, сразу после пожара, Танзилия Комкова направилась в Москву, вместо того, чтобы оказывать содействие в расследовании на месте. Кроме того, будучи на свободе, она вполне может надавить на свидетелей. К делу приобщена стенограмма ее разговора с подчиненными, где она угрожала применить силу, если те будут вести себя некорректно.

В предшествующие три дня суд продлил сроки ареста еще шести фигурантам дела о мартовском пожаре в столице Кузбасса. В их числе экс-технический директор "Зимней вишни" Георгий Соболев, охранник ТРЦ Сергей Антюшин, теперь уже бывший директор компании-арендатора Надежда Судденок, руководитель компании-собственника объекта Юлия Богданова, руководитель "Системного интегратора" Игорь Полозиненко, а также его подчиненный Александр Никитин.

Всего в рамках расследования трагедии под арестом находятся 11 человек. В зависимости от степени их предполагаемого участия в событиях, повлекших массовую гибель людей, им предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а кроме того халатности и растрате.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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