Трансляция завершена "Санкт-Петербург" Зенит 3 Мольде 1 Мевля 90' Заболотный 80' Дзюба 71' 42' Хестад Составы Трансляция Основные моменты Статистика Главный тренер Сергей Семак Уле-Гуннар Сульшер Основной состав Андрей Лунёв Александр Анюков Игорь Смольников Миха Мевля Бранислав Иванович Матиас Краневиттер Эрнани Далер Кузяев Роберт Мак Себастьян Дриусси Артём Дзюба Андреас Линде Лунан Габриэльсен Кристоффер Хёуген Кристофер Реммер Вегард Форрен Петтер Странд Эцаз Хуссейн Фредрик Аурснес Бабакар Сарр Эйрик Хестад Эрлинг Холанн Запасной состав Юрий Лодыгин Луиш Нету Евгений Чернов Эльмир Набиуллин Александр Ерохин Магомед Оздоев Антон Заболотный Алекс Кранинкс Исак Ссеванкамбо Стиан Грегерсен Магнус Эйкрем Леке Джеймс Пауэл Цибицки Фредрик Брустад 90 + 4 Матч закончен Всё, 3:1. Первый тайм питерцам не удался, зато во втором они прибавили и забили три гола. Теперь главное - не сплоховать в Норвегии. Спасибо за внимание, до свидания 90 + 3 Опасный момент Мак слабо бьет в ближний угол издалека. "Мольде" совсем раздавлен 90 + 2 Опасный момент Дзюба пробил в ближний угол и заработал угловой 90 + 2 Дзюба уже пижонит. Пас пяточкой не проходит 90 + 1 Четыре минуты еще играть 90 Гол Гол! Мевля, до сих пор бывший главным неудачником в составе "Зенита", забивает! Подача с углового, Иванович бьет головой в бедро Заболотному, от которого мяч отскакивает к Михе. Словенец ткнул мяч в ворота 88 Замена И сразу покинул поле. Семак меняет карточников молниеносно сегодня. Оздоев занял место бразильца 88 Желтая карточка Эрнани пнул мяч после свистка и удостоился "горчичника" 87 Замена Автор гола Хестад ушел с поля. Вышел игрок с интересной фамилией Эйкрем 80 Гол Гол! Заболотный забивает - и такое бывает! Дзюбе дали пробить из пределов штрафной, Артем попал в штангу, а Заболотный успел добить. Отскочив от игрока норвежской команды, мяч влетел в ворота 78 Замена Грегерсен вместо Холанна 77 Атака "Зенита" выглядело перспективной, но ее потенциал не реализовали 77 Мак подает и зарабатывает угловой 76 Опасный момент Дриусси бьет выше ворот 75 Замена Брустад вышел вместо Странда. Как будто буквы переставили 73 Удар Хуссейна (это норвежский футболист такой) по воротам Лунёва не очень опасен 71 Гол Гол! "Зенит" сравнивает счет! Дзюба забивает головой после точной подачи Дриусси 69 Опасный момент Опасно! Удар Мевли головой в ближний угол после подачи углового, мяч попадает в руку защитнику, но судья этого не заметил - решил, что плечо, очевидно 68 Замена Смольникова заменили от греха. Еще чуть-чуть - и было бы повторение матча чемпионата мира с Уругваем. Вместо него вышел Заболотный. "Зениту" надо отыгрываться 68 Дриусси падает в штрафной, но судья пенальти все-таки ставить не намерен. Потому что была игра в мяч 65 Опасный момент Но штрафной был опасным. С той же точки, что и пару минут назад Странд исполнял стандарт. На этот раз подавал на дальнюю штангу. Никто не откликнулся 64 Смольников опять очень грубо играет у своей штрафной, на этот раз - против Холанна. "Смольников! Вторая желтая!" - кричит Геннадий Орлов (!), но судья, похоже, больше сочувствует питерскому клубу. Обошлось без красной карточки 63 Анюков упустил мяч за лицевую во время атаки левым флангом 62 Опасный момент Странд хорошо закрутил, но чуть-чуть махнул мимо левой "девятки" 61 Желтая карточка Смольников у своей штрафной сбил Аурснеса. Первая желтая у "Зенита" 59 Замена Краневиттер уходит с поля. Появляется Ерохин 58 Два 14 номера - Кузяев и Странд - сошлись в центре поля. Норвежец нарушил, убив атаку "Зенита" в зародыше 57 Опасный момент Едва не привезли себе норвежцы, заигравшись под прессингом. В последний момент в подкате выбил Линде куда придется 55 Опасный момент Смольников хорошо приложился, но потащил вратарь. Эрнани добивал, но удар бразильца накрыли. Анюков тоже пытался пробить, но не успел 52 Анюков неплохо прострелил слева, но Линде перехватил мяч 51 Неудачная подача с угла поля в штрафную "Мольде" 50 Угловой заработал "Зенит" 47 Сарр очень грубо сыграл против Дриусси в центре поля, но на этот раз без карточки 46 Второй тайм начался 46 Продолжаем. "Зенит" уже на поле и настраивается на гол 45 + 3 Перерыв Все, "Зенит" проигрывает первый тайм домашнего матча против "Мольде". Игровое преимущество было за питерцами, но с моментами складывалось не очень. Зато норвежцы своим шансом воспользовались. И добыли важный гол на чужом поле. Пока единственный в этой игре. Ждем реакции Семака на происходящее 45 + 1 У Дзюбы в последний момент отобрали мяч в штрафной 45 + 1 Две минуты еще сыграют в первом тайме команды 44 Опасный момент Ответ "Зенита". Удар Дриусси - выше ворот 42 Гол Гол! "Мольде" открывает счет, вот так! Мевля очень неудачно выбил мяч из своей штрафной - прямо на Хестада. И вездесущий норвежец точно пробил в левый нижний угол с линии штрафной. Мяч от штанги влетел в ворота! 42 Кузяев в офсайде. А неплохая атака получалась 40 Опасный момент Хестад решил пробить издалека. Проверка Лунёва - не заснул ли 38 Желтая карточка Хестад разошелся и получил желтую карточку 37 Холанн заработал угловой, но подача неудачной получилась 33 Дзюба входит в штрафную и простреливает вдоль ворот. Вратарь перехватывает 31 Заброс в штрафную "Зенита" на Реммера - мяч у Лунёва 30 Желтая карточка Форрен грубо играл против Дриусси - отложенная желтая карточка 29 "Мольде" потерял мяч у своих ворот, но "Зенит" этим не воспользовался 23 Опасный момент Смольников вешает на линию вратарской, Дзюбо бьет головой над перекладиной. Судья фол в атаке увидел к тому же 22 Заброс - прямо в руки вратарю норвежского клуба 21 Холанн грубо снес Кузяева. Судья пока ограничивается устным предупреждением 19 Атака "Мольде" - редкий зверь пока что. Прострел Сарра вдоль ворот "Зенита" ничего не дал 17 Линде на выходе опережает Эрнани 13 Дриусси в офсайде после скидки Дзюбы 11 Опасный момент Штанга! "Зенит" едва не открыл счет. Кузяев головой скинул Дзюбе, тот неудачно пробил, а Дриусси попытался подправить мяч в ворота. Чуть-чуть не хватило 6 "Зенит" сыпет подачами, но как-то кисло пока 5 Дзюба хитро забросил на Эрнани, но тот чуть не успел 3 Очень неудобный пас на Лунёва от защитника - Андрей едва успел выбить мяч под прессингом 3 Опасный момент Мевля сыграл на опережение, но его удар в ближний угол неточен 2 Неплохая быстрая атака получилась у "Зенита". Но только угловой в результате 1 Гости сразу заработали штрафной, но подача к воротам не удалась 1 Матч стартовал! 0 На трибунах - красочный перформанс. Соскучились питерцы по футболу за время дисквалификации 0 Команды выходят на поле 0 Dagens lag mot Zenit! Kom igjen MFK! pic.twitter.com/pwBUJTQ8yT — Molde Fotballklubb (@Molde_FK) 23 августа 2018 г. Гости: 0 Состав на #ЗенитМольде. pic.twitter.com/odhxPtFeXn — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 23 августа 2018 г. Хозяева: 0 Добрый вечер! Скоро начнется игра. А вот и составы 90 Гол Гол! Мевля, до сих пор бывший главным неудачником в составе "Зенита", забивает! Подача с углового, Иванович бьет головой в бедро Заболотному, от которого мяч отскакивает к Михе. Словенец ткнул мяч в ворота 88 Желтая карточка Эрнани пнул мяч после свистка и удостоился "горчичника" 80 Гол Гол! Заболотный забивает - и такое бывает! Дзюбе дали пробить из пределов штрафной, Артем попал в штангу, а Заболотный успел добить. Отскочив от игрока норвежской команды, мяч влетел в ворота 71 Гол Гол! "Зенит" сравнивает счет! Дзюба забивает головой после точной подачи Дриусси 61 Желтая карточка Смольников у своей штрафной сбил Аурснеса. Первая желтая у "Зенита" 42 Гол Гол! "Мольде" открывает счет, вот так! Мевля очень неудачно выбил мяч из своей штрафной - прямо на Хестада. И вездесущий норвежец точно пробил в левый нижний угол с линии штрафной. Мяч от штанги влетел в ворота! 38 Желтая карточка Хестад разошелся и получил желтую карточку 30 Желтая карточка Форрен грубо играл против Дриусси - отложенная желтая карточка Статистика 3 Голы 1 13 Удары 8 7 Удары в створ 4 6 Угловые 1 64 Владение мячом (%) 36 9 Фолы 15 2 Желтые карточки 2 0 Красные карточки 0

Питерский "Зенит" продолжает борьбу за место в групповом турнире Лиги Европы. Остался всего один шаг - нужно только одолеть в двухматчевой дуэли вице-чемпиона Норвегии "Мольде".

Чудо, которое сотворили сине-бело-голубые в предыдущем раунде, уже вошло в историю. Пропустив четыре безответных мяча в Минске от местного "Динамо" (крупнейшее поражение "Зенита" в Европе за много лет), подопечные Сергея Семака смогли выиграть с аналогичным счетом дома, причем два гола забили в меньшинстве. А в овертайме заколотили еще четыре, получив в свои ворота всего один, и в итоге победили с феерическим счетом 8:1 (по сумме двух встреч - 8:5!). После такого подвига команда с берегов Невы просто не имеет права на вылет.

Соперники команды из Северной столицы, впрочем, тоже наверняка будут упираться до последнего. В отличие от российского клуба, начавшего свой евросезон с третьего квалификационного раунда, "Мольде", которым, между прочим, руководит Уле-Гуннар Сульшер (тот самый "Солскьяер") для попадания в плей-офф пришлось проделать долгий путь, поочередно выбив североирландский "Гленавон", албанский "Лачи" и шотландский "Хайберниан". Причем в этих шести играх норвежская команда уступила всего однажды ("Гленавону" в гостях) и еще один раз сыграла вничью (с "Хайбернианом" - также на выезде). В остальных же матчах серебряные призеры новежского чемпионата одержали уверенные победы, большинство - с крупным счетом.

Что, конечно, никак не отменяет того факта, что "Зенит" "Мольде" должен проходить - даже без травмировавшегося Нобоа. Тем более что после провального предыдущего сезона питерцы явно набрали хорошую форму, единолично возглавляя сейчас турнирную таблицу РФПЛ, не потеряв ни одного очка в четырех турах.

Начало трансляции - в 19:00 мск.