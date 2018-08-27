Иранская компания ICSO сменила Ravon на Московском автосалоне

Иранская компания ICSO представит свои автомобили на Московском международном автосалоне, который стартует в столице 29 августа. В то же время из списка участников пропал узбекский бренд Ravon.

В пресс-службе MMAC-2018 не смогли заверить "РГ", что Ravon не будет представлен на автосалоне, но отметили, что компании действительно нет в текущем списке участников. Напомним, сам бренд ранее объявлял о том, что покажет на мотор-шоу обновленный седан R4 и новый кроссовер (по нашей информации - перелицованный Chevrolet Tracker). Но с весны у компании начались проблемы. Сначала прекратились поставки автомобилей в Россию, затем и продажи. В течение лета Ravon не смог реализовать ни одного автомобиля. Очевидно, что в таких условиях общение с клиентами на стендах ММАС могло показаться руководству Ravon нецелесообразным.

Что касается ICSO, то эта марка (Iran Khodro Company) ранее торговала в России автомобилями Samand. C 2006 по 2009 год на нашем авторынке было продано порядка 12 тысяч этих автомобилей. С тех пор иранский производитель предпринял несколько шагов по возвращению. В 2016 году компания уже участвовала в Московском автосалоне, в 2017-м получила сертификат соответствия Таможенного союза сразу на шесть моделей, а в 2018-м договорилась с белорусским заводом "Юнисон" о выпуске двух из них. Какие конкретно автомобили ICSO покажет на этот раз, пока неизвестно.

Отметим, что участие в салоне остальных компаний - Lada, Renault, Kia, Hyundai, Aurus, Lifan, Haval, Geely, GAC Motor и JAC Motors - подтверждено.