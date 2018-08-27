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Названы самые популярные российские фильмы 1991-2018 годов

Новость 27.08.2018, 16:49 | Текст: Олег Усков

По поводу Дня российского кино, который отмечается сегодня, 27 августа, был проведен мониторинг - с целью выяснить, "как менялись предпочтения российских зрителей с 1991 по 2018 годы".

Данные с пояснением, что список основан на семнадцати миллионах выставленных пользователями сервиса оценок, публикует проект kino.mail.ru. Отметив: Олимпиада в Сочи "дала толчок к развитию спортивных тем в кино в последние несколько лет".

Фото: kinopoisk.ru
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В результате режиссеры все чаще и чаще снимают картины "о незаслуженно забытых первенствах, где российские спортсмены преодолевают себя и приносят своей стране долгожданные награды". И данные кинополотна имеют у отечественной публики большой успех.

По данным ресурса, наиболее популярным фильмом за период 2011-2018 года стала космическая производственная драма о выходе в космос "Время первых", тогда как на второй строчке - воистину триумфальная спортивная драма "Движение вверх". Третье место - опять про космос, "Салют-7". Плюс в топе списка "неремейк" "Экипажа", масштабная военная драма "Битва за Севастополь" и "социалка" Быкова "Дурак".

Лидером среди картин за 2001-2010 годы, согласно оценкам зрителей, стал "Остров" Лунгина с эпичным Петром Мамоновым в главной роли. Второе место - "Брестская крепость" Котта. Третьим в списке стал фильм "В августе 44-го" Пташука. После которых идут "Адмиралъ", темпоральный молодежный боевик "Мы из будущего" и разговорная комедия "О чем говорят мужчины", давшая старт серии.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Главным фильмом 1991-2000 годов зрители назвали "Брата" Балабанова. Сиквел ленты, "Брат-2" - третий в списке. Между ними - "Ворошиловский стрелок" Говорухина. Плюс публика отметила картины "Сибирский цирюльник" Михалкова, криминальную драму Тодоровского "Страна глухих" и комедию "Особенности национальной охоты", также продолженную столь же богатым на возлияния и тосты циклом.

Как отмечает ресурс, в последние годы российское кино демонстрирует "выдающиеся успехи": за январь-июль 2018-го отечественные фильмы посмотрели в кинотеатрах 42,4 миллиона зрителей, что на 15,6 миллиона больше, чем за такой же период 2017 года. А общие суммарный кассовый сбор российских фильмов составили 10,2 миллиарда рублей, и это на 57% больше показателей прошлого года.

Ранее мы писали, что министр культуры России Владимир Мединский обратил внимание на следующий факт: доля российского кино выросла в отечественном прокате в два раза.

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