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Рубрика: В мире

Сенатор США Джон Маккейн будет похоронен второго сентября

Американского сенатора Джона Маккейна погребут второго сентября в Аннаполисе, столице штата Мэриленд. Там находится Военно-морская академия США, которую окончил республиканец в 1958 году. На ее территории и похоронят Маккейна в частном порядке. Об этом говорится в заявлении аппарата законодателя.

Фото: REUTERS/Aaron P. Bernstein
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Гроб с телом сенатора будет находиться 29 августа в капитолии Аризоны в Финиксе. Маккейн представлял данный штат в Конгрессе США в течение 35 лет.

Панихида состоится 30 августа в баптистской церкви Финикса (Аризона). После этого умершему будут отданы государственные почести - 31 августа в Капитолии США, а первого сентября - в Национальном соборе Вашингтона пройдет прощание с покойным.

Катафалк с телом республиканца уже покинул территорию его резиденции в Корнвилле (штат Аризона) и направился в Финикс, передает телекомпания ABC.

Фото: AP/J. Scott Applewhite
Сенатор Джон Маккейн умер в возрасте 81 года

Президент США Дональд Трамп на похоронах Маккейна побывать не сможет. Главе государства было отказано в приглашении принять участие в похоронах сенатора-однопартийца. Хозяин Белого дома написал короткое послание соболезнования, не сказав ни слова о карьере и жизни Маккейна, с которым он в последнее время находился в сложных отношениях. Между тем на церемонию прощания может приехать экс-президент демократ Барак Обама.

Напомним, американский сенатор от штата Аризона Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. В июне 2017 года Маккейн объявил, что врачи нашли у него агрессивную форму глиобластомы - один из видов опухоли мозга. В минувшую пятницу родственники сенатора сообщили, что он прекратил лечение. В последние минуты жизни политика с ним были его супруга Синди и семья.

Маккейн был одним из наиболее влиятельных американских политиков. Он ратовал за жесткую внешнюю политику, в том числе в отношении РФ.

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