Следствие назвало главные версии убийства крупного бизнесмена в Ленобласти

На теле жертвы эксперты-криминалисты, отметили в СКР, обнаружили "явные признаки насильственной смерти в виде многочисленных огнестрельных ранений". Следствием уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "убийство".

По предварительным данным, Mercedes двигался по Новоприозерскому шоссе в Санкт-Петербург, но в районе 249 километра был обстрелян неизвестным из проезжавшего мимо автомобиля. На месте преступления в понедельник работала следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей отдела по расследованию особо важных дел и криминалистов следственного управления, а также оперативников ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На фотографиях, которые опубликовал СКР, изображен автомобиль Mercedes с госномером А888УВ47. У иномарки прострелена передняя дверь со стороны пассажира, также от выстрелов разбиты оба стекла на противоположной стороне машины. Внутри салона авто виднеется тело мужчины в синей куртке.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления, а также ведется розыск лиц, причастных к совершению данного преступления", - заключили в Следственном комитете.

Отмечается, что уже установлены личности нескольких очевидцев убийства предпринимателя, с ними работают следователи.

Уроженец Грузии Бадри Шенгелия был известной в Санкт-Петербурге личностью. В 90-е годы прошлого века его имя связывали с многочисленными рейдерскими захватами. В 2001 году он был осужден горсудом Санкт-Петербурга за мошенничество, но освобожден от наказания по состоянию здоровья, а позднее и вовсе оправдан.

В 2006-м Шенгелия задержали по подозрению в ряде рейдерских атак. До суда дошел только эпизод о захвате здания ООО "Стройдизайн" стоимостью 35 млн рублей. В ходе предварительного следствия он полностью признал вину и возместил потерпевшим ущерб. В итоге суд признал Шенгелия виновным, он получил 2 года и девять месяцев колонии общего режима.

Также его имя фигурировало в ряде громких уголовных дел последних лет. Сначала он дал показания против так называемого ночного губернатора Санкт-Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина), а с апреля 2009 года Шенгелия выступал главным свидетелем на суде по этому делу. Также Шенгелия являлся свидетелем по делу экс-главы управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, в апреле 2018-го приговоренного к 13 годам колонии за взятки.

Следствием и судом было установлено, что Максименко получил часть денег от бизнесмена Олега Шейхаметова за содействие освобождению и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой - Андрею Кочуйкову. Кроме того, суд признал, что 50 тыс. долларов бывший полковник получил от Бадри Шенгелии за организацию служебной проверки и возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников полиции, которые незаконно изъяли у последнего часы.

"Проверяются все возможные версии, в том числе личная месть и финансовые затруднения, но ведущими остаются две, и обе связаны с его показаниями, данными в отношении Барсукова (Кумарина) и Максименко", - сообщил информагентствам источник в правоохранительных органах.