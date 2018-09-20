МО отвергло версию крушения Ил-20 из-за сбоя системы "свой-чужой"

В министерстве обороны России прокомментировали заявления некоторых экспертов о том, что якобы сбитый сирийской системой ПВО С-200 российский самолет-разведчик Ил-20 должна была спасти система "свой-чужой", но она почему-то не сработала.

Официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков назвал подобные суждения "дилетантскими". Дело в том, что система государственного опознавания "свой-чужой", устанавливаемая на воздушную технику, является строго индивидуальной у каждой страны. "И на экспортируемые Россией в рамках военно-технического сотрудничества образцы вооружения и военной техники никогда не устанавливается. В том числе на поставленные в Сирию отечественные системы ПВО", - пояснил генерал Конашенков.

То есть на ракете сирийской системы ПВО С-200, сбившей российский Ил-20, российской системы опознавания "свой-чужой", не было. Система госопознавания "свой-чужой" применяется только на российских летательных аппаратах и системах противовоздушной обороны. "Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть", - подчеркнул Игорь Конашенков.

В Минобороны отметили, что все рассуждения псевдоэкспертов на эту тему являются попросту дилетантскими фантазиями.

Напомним, поздно вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Все они погибли.

В Минобороны России, комментируя авиакатастрофу, заявили, что ее спровоцировали четыре израильских самолета F-16, бомбивших в то же время сирийскую Латакию. По данным российских военных, израильские летчики прикрылись нашим более крупным самолетом и тем самым подставили его под огонь средств ПВО. Поскольку у Ил-20 эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, он и принял на себя удар ракеты комплекса С-200.

Российские военные расценили провокационные действия Израиля как враждебные и безответственные. "Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия", - отмечал генерал Конашенков.

Отметим, что в четверг в Москву прилетит командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин. Он должен передать российским военным всю информацию о сбитом Ил-20.